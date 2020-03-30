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HaberlerDünya HaberleriAlmanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 20:59,Son Güncelleme:/

Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı

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Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Merkel’e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.

Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

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