Almanya Başbakanı Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel, telefonda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu’daki mevcut durumu ele aldı.

Şansölye Merkel ve Kral 2. Abdullah görüşmede, siyasi müzakerelerin yeniden başlayabilmesi hususunda koşulları oluşturabilmek için (İsrail ile Filistinliler arasında) "hızlı bir ateşkes" sağlanmasına ilişkin girişimlerin desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

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