Almanya Başbakanı Merkel: "İbadethanelerinde bir araya gelemeyen tüm inananlarla zihnen beraberim"

İki haftalık karantina döneminden çıkmasının ardından bugün Başbakanlıktaki mesaisine başlayan Merkel, yayınladığı haftalık görüntülü mesajında vatandaşlara sosyal teması sınırlandırmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Merkel, iki hafta boyunca koronavirüse karşı önlem amacıyla evinde kaldığını ve gayet iyi durumda olduğunu belirtti.

Alman Şansölye, ülkede hiç olmadığı kadar farklı bir paskalya yaşanacağına dikkati çekerek, “Tabii ki Almanya'daki Hristiyanlar paskalyayı kutlayacaklar ama kilisede değil. Bu bağlamda, Almanya'daki Yahudiler, Müslümanlar ve ibadethanelerinde bir araya gelemeyen diğer tüm inananlarla zihnen beraberim. Bu yalnızca acil bir durumda kabul edebileceğimiz ve sadece kesinlikle gerekli olduğu sürece konulan sınırlamalardan birisidir.” dedi.

Virüse karşı aşı ve ilaç olmadığı sürece mesafeyi korumanın en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Merkel, sık sık ellerin yıkanması gerektiğinin de altını çizdi.

Bazı insanların "Tüm bu kuralları iki haftadan fazla bir süredir gözlemliyoruz, daha ne kadar sürer?" sorusunu sorduğunu ve kendisinin bunu anlayışla karşıladığını dile getiren Merkel, şu değerlendirmede bulundu:

“Ancak bugün size önlemlerin iptal edilebileceği veya en azından hafifletilebileceği belirli bir gün sözü verirsem ve buna enfekte olanların artış sayısı izin vermezse, kesinlikle sorumsuz davranmış olurum. Böyle bir vaatle sizleri hayal kırıklığına uğratırsam, tıbben, ekonomik ve sosyal olarak kötü bir ruh halinde olurduk.” diye konuştu.

Alman Başbakan, koronavirüsün hala Almanya'da yüksek hızda yayıldığını belirterek, “Bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için yas tutuyorum ve akrabaları ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Katı kuralları gevşetmek için çok erken olduğunu söyleyen Merkel, uzmanların alınan önlemlerin nasıl sonuç verdiği ve bulaşma eğrisinin ne zaman düz olacağının zaman alacağı bilgisini verdiklerini aktardı.

Angela Merkel ayrıca, bu zor koşullarda başkalarına nasıl yardım edileceği konusunda fikir geliştirenleri de överek, “Mesafemizi korumak zorundayız. Ancak bu, insanlarımıza yakınlığımızı, sevgimizi, bir mektupla, telefonla, internetten görüntülü görüşmeyle, küçük bir alışveriş yardımıyla veya hatta internet üzerinden yayınlanan ev konserleriyle dayanışmamızı göstermemizi engellemez.” değerlendirmesinde bulundu.