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Almanya Başbakanı Merkel'den 'göç sorunu' mesajı: Türkiye desteklenmelidir

#Angela Merkel#Göç Sorunu#Avrupa Birliği
Almanya Başbakanı Merkelden göç sorunu mesajı: Türkiye desteklenmelidir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya ziyarette bulunan Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel, Türkiye ve Avrupa'nın kurallara uyarak sorunları çözmeleri halinde kendi konumlarını hem küresel anlamda hem de ekonomik olarak güçlendirebileceklerini kaydetti.

Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye sorunu da olduğunu belirtti.

Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı ve "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi aramızda iş birliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile de iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu." dedi.

AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye’nin göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu ifade etti.

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Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır." diye konuştu.

Sorunların çözümünde Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının temel alınması gerektiğini savunan Merkel, çok zaman alsa da zor sorunların bile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Miçotakis de Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması için çabaladığını savundu ve "Yunanistan uluslararası hukuk ve deniz hukuku ölçütlerinde iyi ilişkiler istiyor, tabii ki komşularıyla da. Ancak tehdit kabul etmiyor. Çok netim." dedi.

Miçotakis, Merkel'in halefinden de AB Konseyinin Türkiye'ye ilişkin kararlarına saygı duyulmasını isteyeceğini ifade etti.

Kimsenin AB-Türkiye ilişkilerini tamamen yıkmak istemediğini söyleyen Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan dostluk elini uzatıyor." iddiasında bulundu.

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#Angela Merkel#Göç Sorunu#Avrupa Birliği

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