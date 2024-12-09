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Almanya, Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Avusturya#Yunanistan
Almanya, Avusturya ve Yunanistan, Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 18:49

Almanya, Avusturya ve Yunanistan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin iltica başvurularını durdurdu.

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Almanya, Avusturya ve Yunanistan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geri dönüşlerin başlamasıyla Suriyelilerin iltica başvurularını durdurma kararı aldı. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının durdurulduğunu bildirdi. Almanya İçişleri Bakanlığı ise, Suriye'deki siyasi gelişmeler konusunda daha fazla netlik sağlanana kadar sığınma taleplerinin işleme alınmayacağını aktardı.

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Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Karl Nehammer bugün İçişleri Bakanı Gerhard Karner'e Suriyelilerin mevcut tüm sığınma başvurularının askıya alınması ve sığınma verilen tüm kişilerin gözden geçirilmesi talimatını verdi” denildi.
Nehammer ise yaptığı açıklamada, sınır dışı işlemlerinin yeniden başlayabilmesi için Suriye'deki güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Adı açıklanmayan Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise, Yunanistan'ın yaklaşık 9 bin Suriyelinin iltica başvurularını durdurduğu ifade edildi.

 

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#Almanya#Avusturya#Yunanistan

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