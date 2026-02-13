Almanya: Avrupa’nın yeni rolü Ankara’da netleşecek

Haberin Devamı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026), NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı bir panelde konuştu.

Transatlantik savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Wadephul, ABD'den yükselen talepler ışığında Avrupalı müttefiklerin NATO kapsamındaki savunma harcamalarını artırmalarının bir yükümlülük olduğunu belirterek "Şimdi Avrupa'nın zamanı." dedi.

NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunan Wadephul, bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Wadephul, Almanya'nın NATO ve AB'nin arkasında sağlam bir şekilde durduğunu ve sorumluluklarını üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Wadephul, "Bu yıl Ankara'da bu hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Johann Wadephul, küresel ölçekte yaşanan sınamalara karşı direnç göstermenin tek yolunun ittifak bağlarını korumaktan geçtiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşı karşıya olduğumuz derin küresel sarsıntıları ancak ittifaklarımızı muhafaza ederek atlatabiliriz. Bizi her zaman güçlü kılan ve savunma kapasitemizi artıran değerlerimize sahip çıkmak, bu süreçteki en büyük güvencemiz olacaktır."