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Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmaya hazırlanıyor

#Koronavirüs#ALMANYA#Dünya
Almanya aşısızlara karşı önlemleri artırmaya hazırlanıyor

Covid vakalarının rekor düzeye çıktığı Almanya, aşısızlara karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

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Başbakan Angela Merkel ve 16 eyaletin lideri "kriz toplantısında", hastaneye yatışların belirlenen eşiği aştığı yerlerde aşısızlara yeni kısıtlamalar getirilmesinde uzlaştı. Buna göre Covid aşısını olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerine izin verilmeyecek.

Ülkedeki durumu "dramatik" olarak niteleyen Merkel, vakalardaki hızlı artışa ve yoğun bakım doluluğuna karşı frene basmaları gerektiğini belirtti.

Perşembe günü itibarıyla Almanya'da günlük vaka sayıları rekor kırarak 65 binin üzerine çıktı. Bu pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı.

Toplantıda alınan kararlar gereği, son 7 günde her 100 bin kişide üçten fazla Covid hastasının hastaneye kaldırıldığı bölgelerde, sadece aşılılar ve hastalığı yeni atlatmış olanların spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve restoranlar gibi kamusal alanlara girişine izin verilecek.

Şu anda ülkenin birçok eyaletindeki hastaneye yatış oranı bu eşiğin üstünde. Hastaneye yatış oranının 100 bin kişide 6 kişiyi geçtiği yerlerde ise aşılı olsalar bile kişilerden negatif Covid testi istenecek. Bu oranın 9 kişiyi geçtiği yerlerde ise sosyal etkinliklere kısıtlamalar getirilebilecek.

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Liderler ayrıca tüm sağlık personeli ve bakımevi çalışanlarının aşılanması gerektiği üzerinde de uzlaştı.

Yeni önlemlerin yürürlüğe girebilmesi için bugün federal meclisin üst kanadında yapılacak oylamada da kabul edilmesi gerekiyor. Bazı muhafazakar milletvekilleri yeni kısıtlamalara karşı çıkabileceklerini açıklamıştı.

AVUSTURYA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Avrupa'da aşısızlara kısıtlama uygulayan başka ülkeler de var. Avusturya hafta başında aşısızlara 10 gün boyunca bazı gerekli durumlar dışında evden çıkma kısıtlaması getirmişti.

Çekya ve Slovakya da aşısızlara karşı yeni kısıtlamaları devreye sokacaklarını açıklayan ülkeler arasında. Şu an Avrupa, pandeminin dünyada en ciddi seyrettiği bölge.

Dünya Sağlık Örgütü de dün Avrupa'yı zor bir kışın beklediği uyarısını yaptı.

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