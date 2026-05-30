Almanya alarmda: Münih'de uçuşlar durduruldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 12:04

Münih Havalimanı çevresinde tespit edilen şüpheli dron hareketliliği nedeniyle tüm kalkış ve inişler durduruldu, hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Alman polisi geniş çaplı operasyon başlatırken, güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceği ve uçuşların ne zaman normale döneceği henüz açıklanmadı.

Almanya’nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Münih Havalimanı’nda dron alarmı verildi. Havalimanı çevresinde şüpheli bir uçan nesnenin tespit edilmesinin ardından tüm hava trafiği durdurulurken, polis geniş çaplı operasyon başlattı.

PİLOTLAR ŞÜPHELİ CİSMİ FARK ETTİ

Almanya Federal Polisi tarafından yapılan açıklamada, sabah saat 09.00 sıralarında pilotların havalimanı çevresinde şüpheli bir uçan nesne tespit ettiği bildirildi.

İhbarın ardından güvenlik protokolleri devreye alınırken, olası risk nedeniyle havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

KALKIŞ VE İNİŞLER ASKIYA ALINDI

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle pistlerdeki tüm kalkış ve iniş işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Karar sonrası çok sayıda uçuşun etkilendiği ve hava trafiğinde aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Münih Havalimanı çevresinde dron uçurmanın kesin olarak yasak olduğu hatırlatılırken, ihlalin ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, havalimanı arazisi ve çevresinde şüpheli dronu ve bununla bağlantılı olabilecek kişileri tespit etmek amacıyla kapsamlı inceleme başlattı.

Yetkililer, dronun kaynağı ve amacıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

UÇUŞLARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BİLİNMİYOR

Güvenlik soruşturmasının ne kadar süreceği ve hava trafiğinin ne zaman normale döneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yolcuların güncel uçuş bilgilerini havayolu şirketleri ve havalimanı yetkililerinden takip etmeleri istendi.

