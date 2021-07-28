MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya alarmda: Kimya tesisinde patlama
GeriDünya Almanya alarmda: Kimya tesisinde patlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya alarmda: Kimya tesisinde patlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya alarmda: Kimya tesisinde patlama

ALMANYA’nın Leverkusen kentinde büyük bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.

Currenta isimli bir şirketin işlettiği tesiste meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada patlamanın Bürrig’deki atık merkezinde bulunan yakıt deposunda meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi yaklaşık dört saat sürdü. Havada yapılan toksin ölçümlerinde bir anomali gözlemlenmediği aktarılırken, bölgedeki insanlara tedbiren evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi