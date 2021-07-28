Almanya alarmda: Kimya tesisinde patlama

Currenta isimli bir şirketin işlettiği tesiste meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı, 4 kişiden ise haber alınamıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada patlamanın Bürrig’deki atık merkezinde bulunan yakıt deposunda meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi yaklaşık dört saat sürdü. Havada yapılan toksin ölçümlerinde bir anomali gözlemlenmediği aktarılırken, bölgedeki insanlara tedbiren evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı.

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