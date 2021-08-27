Almanya, Afganistan'daki personelinin tahliyesini tamamladı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaptığı açıklamada, Alman ordusuna ait son askeri uçak ve birliklerin akşam saatlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştığını bildirdi.

Ülkesinin 5 bin 347 kişiyi Afganistan’dan tahliye ettiğini aktaran Kramp-Karrenbauer, bugün Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sırasında son uçuş için yükleme yapıldığını ve uçağın Alman komutandan gelen "acil kalkış" emriyle hareket ettiğini vurguladı.

Kramp-Karrenbauer, "Bugün gördüğümüz saldırılar, Kabil'deki tahliye operasyonunun süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. Sahadaki güvenlik durumu ve ayrıca Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonraki tahliyelere izin vermemesi bunu imkansız hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Kabil'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı personeli ve güvenliği sağlayan federal polisler ile tahliyeler için görevlendirilen tüm Alman askerlerin Kabil'den ayrıldığını belirten Kramp-Karrenbauer, bununla ülkesinin Afganistan'dan askeri tahliye operasyonunun sona erdiğini kaydetti.

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