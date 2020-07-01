Almanya AB dönem başkanı oluyor; Türkiye’nin Merkel’den iki beklentisi

AB dönem başkanlığı bugünden itibaren altı aylığına Almanya’ya geçti. Büyük ölçüde korona salgını kaynaklı hasarları giderip toparlanmaya odaklanacak olan Almanya’nın bu görevi üstlenmesi Türkiye açısından da önem taşıyor. Salgın öncesi bu döneme ilişkin hedefini AB ile yeni bir başlangıç olarak belirleyen Ankara gelinen aşamada ilişkilerde güvenin yeniden tesis edileceği, ‘yara sarma’ yaklaşımının öne çıkacağı ve mümkün olan alanlarda ilerleme sağlamak için somut adımların atılacağı bir süreç yaşanmasını umuyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Türkiye’nin Berlin’den en önemli beklentisi mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatında yer alan unsurlarda ilerleme sağlamak. Öncelik de gümrük birliğinin güncellenmesi. AB Komisyonu güncellemenin yapılması gerektiği görüşünü koruyor, ancak bunun olup olmayacağı üye ülkelerin tavrına bağlı olacak. Almanya, daha önce Türkiye’nin de bazı adımlar atması halinde bu alanda gelişme yaşanabileceğinin sinyalini vermişti.

MACRON’A KARŞI DENGE

Müzakere sürecinin Almanya döneminde ilerletilmesi konusunda ne Berlin’de ne de Ankara’da umut var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris-Ankara hattındaki ilişkilerin sınırlarını zorlayan tavrının aksine Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye konusunda daha soğukkanlı bir yaklaşım izliyor. AB dışişleri bakanları 13 Temmuz’da Türkiye ile ilişkileri masaya yatırmaya hazırlanıyor. Bu toplantı bir bakıma Ankara’nın Paris’e karşı fren rolü üstlenmesini beklediği Almanya açısından ilk sınav niteliğinde olacak.

ŞANSÖLYE AB’Yİ KURTARABİLECEK Mİ

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs nedeniyle AB dönem başkanlığıyla ilgili planlarını tamamen yenilemek zorunda kaldı.

- Almanya 13 yıl sonra yeniden AB’nin dümenine geçerken, Merkel ikinci kez başkanlık yapacak.

- Almanya’da Euro krizi ve 2015 mülteci krizindeki performansının ardından Merkel’in başbakanlığının bitmesine yaklaşık bir yıl kala AB’nin başına geçmesi bir şans olarak da görülüyor.

- Merkel AB’yi dağılmadan bu ağır krizin içerisinden çekip çıkarırsa, tarihe “En büyük Avrupalı” olarak girecek.

- Almanya AB dönem başkanlığını “Birlikte Avrupa’yı yeniden güçlü yapmak” çağrısıyla devralıyor. Diplomatlara göre başarılı olmak demek, AB’nin bütünlüğünü ve iç pazarı korumak. İngiltere’nin AB’den ayrılışını sonuca bağlamak. AB’nin bütünlüğü ise ekonomisinin yeniden inşaasından geçiyor. (Celal ÖZCAN/BERLİN)