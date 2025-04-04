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Almanya 5 gündür Leyla’yı arıyor

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#ALMANYA#Hamburg#Leyla Sahara Hasanovic
Almanya 5 gündür Leyla’yı arıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

ALMANYA’nın Hamburg kentinde polis, beş gündür hiçbir iz bırakmadan kaybolan Leyla Sahara Hasanovic’i arıyor.

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Genç kızın en son 29 Mart Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Altona semtindeki evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Polis sözcüsü Nina Kaluza yaptığı açıklamada, “Leyla evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Telefonu kapalı durumda ve kendisine ulaşılamıyor” ifadelerini kullandı. Polis, kent genelinde yapılan aramaların sonuçsuz kaldığını ve bu nedenle halktan yardım istediklerini duyurdu. Polis, Leyla’yı görenlerin derhal polisi aramasını istedi.

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#ALMANYA#Hamburg#Leyla Sahara Hasanovic

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