Almanya 5 gündür Leyla’yı arıyor

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Genç kızın en son 29 Mart Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Altona semtindeki evinden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Polis sözcüsü Nina Kaluza yaptığı açıklamada, “Leyla evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Telefonu kapalı durumda ve kendisine ulaşılamıyor” ifadelerini kullandı. Polis, kent genelinde yapılan aramaların sonuçsuz kaldığını ve bu nedenle halktan yardım istediklerini duyurdu. Polis, Leyla’yı görenlerin derhal polisi aramasını istedi.