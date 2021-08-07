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Dünya
Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alman yıldızın evlat acısı

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Alman yıldızın evlat acısı

Alman Milli Takımı ve Bayern Münih’in efsane futbolcularından Michael Ballack’ın 18 yaşındaki oğlu Emilio Ballack, Portekiz’de ATV aracıyla geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

ALMAN futbolunun efsane isimlerinden Michael Ballack (44), çocukları Emilio (18), Louis (19) ve Jordi (16) ile Portekiz’deki yazlık evlerinde yaptığı tatilde hayatının en acı haberini aldı. Çocuklarının annesi Simone ile 10 yıllık birlikteliğin ardından 2010 yılında boşanan Michael Ballack, ATV aracıyla kaza yapan oğlu Emilio Ballack’ın ölüm haberiyle yıkıldı. Alman basınına göre kaza önceki gece saat 02.00’de oldu. Özel bir mülkün içinde meydana gelen kazaya başka bir arıcın karışmadığı bildirildi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan ilk yardım ekipleri gelmeden önce Emilio Ballack’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, genç sürücünün hız nedeniyle dengesini kaybedip yoldan çıktığı ve aracıyla yuvarlandığını tahmin ediyor.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YER’

Ballack’ın uzun yıllar forma giydiği Bayern Münih futbol kulübü bir taziye mesajı yayınladı. Kulüp Başkanı Herbert Hainer yayınladığı mesajda, “Bu haber FC Bayern ailesini ve beni derinden üzmüş ve şok etkisi yaratmıştır” dedi. Ballack’la birlikte uzun yıllar forma giyen kaleci Oliver Kahn da, “Sözün bittiği yer” diyerek üzüntüsünü dile getirip başsağlığı mesajı yayınladı.

Alman yıldızın evlat acısı

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