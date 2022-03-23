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Alman yetkili hedefte: ‘Bu bakan savaşabilir mi?’

#Almanya#Savunma Bakanı#Christine Lambrecht
Alman yetkili hedefte: ‘Bu bakan savaşabilir mi’

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna krizi döneminde eleştiri konusu olan performansı nedeniyle Alman Bild gazetesinin boy hedefi oldu.

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Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından sonra Alman ordusuna yönelik 100 milyar Euro ek fon ayıran ve savunmasını güçlendirmeyi planlayan Almanya’da, Savunma Bakanı Christine Lambrecht hedefte. Bild gazetesi yayınladığı yorum-haberinde Lambrecht’in hata üstüne hata yaptığını belirterek, “Bu bakan savaşabilir mi” diye sordu.

‘SCHOLZ GÜVENMİYOR’

Bild, önceki hükümetlerde Federal Adalet Bakanı olarak görev alan Lambrecht’in yeni kabinede savunma bakanı olarak görevlendirildiğinde Alman ordusu hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından sonra orduya 100 milyar Euro’luk ek fonu yönetecek olan savunma bakanlığında, bakanın yatırımı doğru yapıp yapamayacağı sorgulanmaya başlandı. Orduya yönelik yatırımı ve silah tedariki ile ilgili konuyu bizzat Başbakan Olaf Scholz’un ele aldığını belirten Bild, bunun başbakanın bile Savunma Bakanına güvenmediği anlamına geldiğini yazdı.

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Almanya, savaş öncesi Ukrayna’ya silah yerine sadece miğfer yolladığı için tepki çekmiş, daha sonra yollanan 2 bin 700 Strela savunma füzesinin bir kısmının ise bozuk olduğu ortaya çıkmıştı.

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#Almanya#Savunma Bakanı#Christine Lambrecht

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