Alman Yeşiller’den zorunlu U dönüşü: Kömürden çıkış başka bahara

Alman hükümeti, Ukrayna savaşının neden olduğu zorlukları aşabilmek için atıl durumdaki kömür santrallerının yeniden çalışmasına izin verecek. Yeşiller üyesi Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, “Bu acı, ancak gaz kullanımını azaltmak için gerekli” diyerek bir acil durum yasası çıkaracaklarını ilan etti. Avusturya hükümeti de Almanya ile eş zamanlı benzer bir adım atarak, 2020’de kapatılan ülkenin son kömür santralını yeniden açma kararı aldı.
HÜKÜMETTE NÜKLEER ÇATLAĞI
Avrupa’nın en büyük ekonomisi artan enerji fiyatlarının baskısını hissederken, hükümette nükleer çatlağı da yaşanıyor. FDP’li Maliye Bakanı Christian Lindner, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş göz önünde bulundurularak nükleerden çıkışın ertelenmesini istedi. Başbakan Olaf Scholz bu teklife şimdilik kapıyı kapatmış olsa da nükleerden çıkış giderek daha yüksek sesle sorgulanıyor. Toplam kapasiteleri 4 gigawattı bulan üç nükleer santral yıl sonunda temelli kapatılacak.