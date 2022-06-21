Alman Yeşiller’den zorunlu U dönüşü: Kömürden çıkış başka bahara

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Alman hükümeti, Ukrayna savaşının neden olduğu zorlukları aşabilmek için atıl durumdaki kömür santrallerının yeniden çalışmasına izin verecek. Yeşiller üyesi Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, “Bu acı, ancak gaz kullanımını azaltmak için gerekli” diyerek bir acil durum yasası çıkaracaklarını ilan etti. Avusturya hükümeti de Almanya ile eş zamanlı benzer bir adım atarak, 2020’de kapatılan ülkenin son kömür santralını yeniden açma kararı aldı.

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Batı yaptırımlarına cevap olarak Rusya, geçen hafta Almanya’ya gaz taşıyan ana boru hattında kapasiteyi yüzde 60 azalttı. Tüm gazın kesilebileceği endişesiyle Berlin, kömürden elektrik üretim kapasitesini iki yıl süreyle 10 gigawatt’a kadar arttıracak. Mayıs sonunda aktif kömür santrallarının elektrik üretim kapasitesi 31 gigawatt, doğalgaz santrallarının üretimi ise 28 gigawatt düzeyindeydi.taahhüt etmiştiAlmanya’da 2021 seçimleri sonrası iş başına gelen üç ortaklı hükümet, doğalgazdan daha yüksek karbon emisyonuna neden olan kömürün kullanımını 2030’a kadar sıfırlama hedefinde uzlaşmıştı. Almanya ayrıca, 2021’de Glasgow’daki iklim zirvesinde “Kömürden elektrik üretiminin küresel sıcaklık artışının en büyük nedeni olduğuna” vurgu yapan kömürden çıkış bildirisinin imzacısı olmuştu. Alman hükümeti 2030 hedefinde ısrarlı olduklarını açıklasa da soru işaretleri artıyor.

HÜKÜMETTE NÜKLEER ÇATLAĞI

Avrupa’nın en büyük ekonomisi artan enerji fiyatlarının baskısını hissederken, hükümette nükleer çatlağı da yaşanıyor. FDP’li Maliye Bakanı Christian Lindner, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş göz önünde bulundurularak nükleerden çıkışın ertelenmesini istedi. Başbakan Olaf Scholz bu teklife şimdilik kapıyı kapatmış olsa da nükleerden çıkış giderek daha yüksek sesle sorgulanıyor. Toplam kapasiteleri 4 gigawattı bulan üç nükleer santral yıl sonunda temelli kapatılacak.