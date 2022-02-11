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Alman yargısı Erdoğan’a hakarete geçit vermedi

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Almanya#Hakaret Davası
Alman yargısı Erdoğan’a hakarete geçit vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2016 yılında yayınladığı şiirle hakaret eden Alman komedyen Jan Böhmermann’ın itirazı Alman Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrildi.

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Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’ın avukatlarının girişimi üzerine Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin ağır hakaret ve cinsel ima içeren 24 dizeli şiirinin 18 dizesini yasaklama kararını yerinde buldu.

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Karlsruhe’deki Federal Yargıtay’dan sonra Almanya’da en yüksek düzeydeki karar organı Federal Anayasa Mahkemesi de Jan Böhmermann’ın itirazını dikkate almadı. Mahkeme bir gerekçeye de gerek görmedi.

Komedyen Jan Böhmermann, Alman devlet televizyonu ZDF’te 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanan “Neo Magazin Royale” programında, o dönem Başbakanı olan Erdoğan’a yönelik ağır ifadelerin yer aldığı bir şiir okumuştu. Erdoğan’ın avukatlarının devreye girmesi üzerine Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, şiirin büyük bölümünün tekrar edilmesini yasaklamıştı.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Almanya#Hakaret Davası

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