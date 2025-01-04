Alman ve Fransız bakanlar Ahmed eş Şera ile görüştü: Avrupa’dan Şam çıkarması

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Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye’de kurulan yeni yönetimin dün önemli misafirleri vardı. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, önemli temaslarda bulundukları Şam’da HTŞ lideri Ahmed eş Şera (Ebu Muhammed el Colani) ile görüştüler. Şera’nın Avrupalı bakanları kabulünde Barrot’un elini sıkarken Baerbock ile tokalaşmaması dikkati çekti. Ziyaret, Avrupa Birliği’nin Suriye’deki yeni yönetimle ilişkileri yeniden başlatma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Şam’daki geçiş hükümetini Dışişleri Bakanı seviyesinde ziyaret eden ilk yetkili Hakan Fidan olmuştu.

FRANSIZ BAKAN: YPG SİLAH BIRAKSIN

Lübnan’dan gelen Fransız bakan Barrot, dün sabah Suriye’nin başkentine ilk inen isim oldu. Barrot, Şam’a varışının ardından 2012’den beri kapalı tutulan ancak geçen haftalarda yeniden açılan Fransız büyükelçiliğini ziyaret etti. Daha sonra ülkedeki Hıristiyan toplumun temsilcileriyle görüşen Fransız bakan, Alman mevkidaşı Bearbock ile birlikte rejimin işkence merkezlerinden biri olan Sednaya Hapishanesi’ni ziyaret etti. Fransız bakan daha sonra yaptığı açıklamada ülkenin anayasasının hazırlanmasında yeni yönetime teknik ve hukuki yardım sunacaklarını belirtti.

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Sivil toplum temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında Barrot, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye yönelik “Kuzey Suriye’dekiler silahlarını bırakmalı. Fransa’nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye’nin kuzeyinde istikrar sağlanmalıdır” diye konuştu. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Barrot önceki gün de PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin ele başı Mazlum Abdi ile ‘Suriye’de devam eden geçiş sürecini’ görüştü.

ŞERA’YA LİSTE VERİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ziyaretin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Görüşmemizde Avrupa’nın Suriye’yi destekleyeceğini ancak İslami örgütlerin finansörü olmayacağını açıkça ilettik. Ülkedeki tüm etnik ve dini grupların gelecekteki anayasal sürece dahil edilmeleri gerektiğini vurguladık” dedi. Almanya’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsediğini belirten Baerbock, “Topraklarının tamamında kontrole sahip işlevsel bir devleti destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Alman bakan ayrıca Rusya’nın Suriye’deki üslerinden çekilme zamanının geldiğini de ifade etti. Al Jazeera kanalının haberine göre, Barrot ve Baerbock yeni yönetime “uzun bir talep listesi” sundu. Listede yer alan maddelerde, “HTŞ’nin muhaliflere ılımlı yaklaşması, azınlıkların temsil edileceği hükümetin kurulması, mart ayında başlaması planlanan geçiş süreci için detayların bir an önce belirlenmesi” gibi önemli başlıklar mevcut. Baerbock ve heyetinin uçaktan inerken çelik yelek giymiş olması da dikkati çekti.

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YAPTIRIMLAR HAFİFLEYEBİLİR

Avrupa Birliği’nin iki süper gücü Almanya ve Fransa’dan gerçekleştirilen üst düzey ziyaretin ardından AB kaynaklı yaptırımların ilk etapta hafifletilebileceği belirtildi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin de Suriye’ye yönelik altı aylığına geniş kapsamlı yaptırım muafiyetleri açıklayacağı öne sürüldü.

RİYAD’DAN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Suriye’de yeni yönetim ilk yurt dışı ziyaretini önceki gün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab’tan oluşan heyet Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman tarafından kabul edildi. Bin Ferhan, Suriye’nin güven ve istikrarını sağlayacak adımları destekleyen duruşlarını teyit ederken Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumadan yana olduklarını dile getirdi. Şam’ın yeni Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Riyad ziyaretimizde kapsayıcılık ve yetkinlik temelinde bir hükümet kurma vizyonumuzu ilettik” derken yatırım yollarını açan ve stratejik ortaklıklar oluşturan bir ekonomik planın başlatılmasının gerekliliğini vurguladıklarını ifade etti. Suriyeli bakan, Riyad yönetiminin Suriye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.