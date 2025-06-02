Alman vatandaşlığında rekor

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Haftalık “Welt am Sonntag” gazetesinin haberine göre geçen yıl 249 bin 901 yabancı Alman vatandaşlığı aldı. Haftalık “Welt am Sonntag” gazetesinin haberine göre, SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon hükümeti tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya konulan Modern Vatandaşlık Yasası ile çifte vatandaşlık yolunun açılması ve Alman vatandaşı olunması için 8 yıl ikamet etmiş olma süresinin 5 yıla, hatta iyi uyum sağlanmış olması durumunda 3 yıla indirilmesi üzerine başvurular birden arttı. Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein’ın dışındaki 13 eyaletin resmi verilerine göre ülke genelinde geçen yıl 249 bin 901 göçmen kökenliye Alman pasaportu verildi. Öte yandan CDU/CSU ile SPD’den oluşan yeni koalisyon hükümeti Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılarak iyi uyum sağlayanların 3 yıl sonra Alman vatandaşı olabilmelerini iptal etme kararı aldığı halde, bunun Alman vatandaşlığı verilmesinde etkin bir rol oynamadığı da ortaya çıktı. Resmi verilere göre bu rakamların eyaletlerin çoğunda 10’u bile bulmadığı, sadece Berlin’de 121 yabancıya “hızlı vatandaşlık” verildiği de belirtildi.