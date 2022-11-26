Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak

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Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılması ve aralarında Türklerin de bulunduğu göçmenlere çifte vatandaşlık yolunun açılması için harekete geçti. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU, hükümetin Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılması planına her zaman olduğu gibi yine karşı çıktı. Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümeti, koalisyon anlaşmasında yer alan “modern vatandaşlık yasası” sözünü yerine getirmek için harekete geçti. SPD’li Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser’in Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılması ve aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu göçmen kökenlilere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi için eyaletlerle ilk somut görüşmelere başladığı belirtildi.

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3 YILA DÜŞÜRÜLEBİLİR

Almanya’da yayımlanan “Bild” gazetesi sürdürülen görüşmelerin protokollerine dayanarak verdiği haberinde, “Daha fazla atılım cesareti” başlıklı koalisyon anlaşmasında da yer aldığı gibi, 8 yıl yerine 5 yıldır Almanya’da yasal olarak yaşayanlara Alman vatandaşlığına geçme hakkı verileceği bilgisi yer aldı. Hatta iktisadi ve sosyal olarak iyi uyum sağlamış olanlar için bu sürenin 3 yıla düşürülmesi ihtimalinin yer aldığına da dikkat çekildi.

TÜRKLERE ÇİFTE VATANDAŞLIK

Hükümetin Alman Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik planında, göçmen kökenli ebeveynlerden birinin Almanya’da yasal olarak 5 yıldır yaşaması halinde, ülkede dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı ve çifte vatandaşlık hakkı verilmesi de yer aldı. Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı yeni “vatandaşlık yasası” ile aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu AB üyesi veya ayrıcalık tanınan bazı ülkelerin dışındaki devletlerden gelen göçmen kökenlilere de çifte vatandaşlık yolunun açılacağı umudu arttı. Artık Alman vatandaşlığına geçenlerden eski vatandaşlıklarından feragat etmelerinin talep edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca 67 yaş üzeri birinci nesil “misafir işçilerde” Almanca bilmeleri koşulu aranmayacağı da kaydedildi. SPD, FDP ve Yeşiller’in Alman Vatandaşlık Yasası’nda değişiklikle ilgili yasa tasarısını gelecek yılın ilk aylarında Federal Meclis’e sunmayı planladığı da belirtildi.

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MUHALEFET TEPKİLİ

Hükümetin Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırma planına daha önceki dönemlerde de olduğu gibi CDU/CSU yine karşı çıktı. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, “Alman pasaportu değersiz bir mal haline getirilmemeli” diyerek hükümeti eleştirdi. CDU’lu politikacı, “Bizim şu andaki vatandaşlık Yasamız hem cazip hem de liberal. CDU/CSU olarak biz Alman vatandaşlığının uyumun başlangıcında değil, uyum sağlandıktan sonra verilmesinden yanayız” dedi. CSU’lu Andrea Lindholz da göçmenlerin uyum sağlama eğiliminin azalacağını ileri sürdü.