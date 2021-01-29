Alman üniversitesine Türk rektör

Göttingen Üniversitesi’nin yazılı açıklamasında Tolan’ın üniversite senatosu tarafından oybirliğiyle seçildiği belirtildi. Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız” dedi. Üniversitenin bulunduğu Aşağı Saksonya eyaleti Bilim Bakanı Björn Thümler, “Tolan’ın tecrübesi, ona pandemi koşullarında devraldığı bu görevde büyük yardım sağlayacak.

Tolan ile iş birliği yapmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı. Tolan’ın görevine ilkbaharda başlayacağını kaydedildi. Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Tolan, Kiel Üniversitesi’nde fizik ve matematik eğitimi aldı, 1993 yılında doktor unvanını elde etti.

Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan, 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesi’nde doçent oldu. Prof. Metin Tolan, 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı.