Alman turiste aşı kalkanı

Turizm sezonu öncesinde Türkiye’nin salgına karşı hazırlık durumuna dair bilgi veren Çavuşoğlu, “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi. Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 sertifikasyon programına bu yıl 15 yataklı küçük otellerin bile dahil edileceğini belirtti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER İYİ OLACAK

Görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, son dönemde AB ile ilişkilerde yakalanan olumlu atmosfere ve bunda Almanya’nın rolüne de değinen Çavuşoğlu, “Gerek şansölye Merkel’in gerekse Heiko Maas’ın kişisel katkıları çok büyük. Ama artık somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir. Gümrük Birliği güncellenmeli, müzakereler ön koşulsuz başlamalıdır. 18 Mart mutabakatı da tüm boyutlarıyla gözden geçirilmeli. Vize serbestisi de buna dahil” dedi. Bakan Maas da, “Geçen yıl Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler açısından zor bir yıldı. Bu sene iyi olacağa benziyor. Birbirimizle konuşmamız çok önemli. Ankara’nın beklentilerini ele almamız çok önemli” şeklinde konuştu.

UTANILACAK DURUMLAR OLUR

Basın açıklamasında AB heyetinin Ankara ziyareti sırasında yaşanan koltuk krizi de gündeme geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ‘kadın olduğu için’ kendisine böyle davranıldığını söyleyerek sorumluluğun Türkiye‘de olduğunu ima etmesine tepki gösteren Çavuşoğlu, sorunun AB Komisyonu ile AB Konseyi arasındaki çekişmeden kaynaklandığını ifade etti ve, “Eğer kendi aralarındakini söyleyecek olursam utanılacak durumlar olur” dedi.

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