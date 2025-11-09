Alman Tıp Ödülü Ebru Hanım’ın

Haberin Devamı

ALDIĞI ödülle ilgili olarak Alman DW Türkçe yayınına konuşan Dr. Ebru Yıldız, ödülün yalnızca kişisel bir başarı değil “organ bağışıyla yeniden yaşam bulan binlerce insan adına kazanılmış bir anlam” taşıdığını söyledi. Dahiliye, nefroloji, yoğun bakım ve organ nakli uzmanı olan Yıldız, sözlerini “Bu ödül sadece benim değil, organ bağışıyla yeniden yaşam bulan herkesin ödülü” diye sürdürdü.

24 YILDIR ESSEN’DE

2001 yılından bu yana Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan Yıldız, 2019’dan beri Batı Almanya Organ Nakli Merkezi Genel Direktörlüğü görevini yürütüyor. Yılda 250–300 organ nakli operasyonu yapılan merkezin koordinasyonundan sorumlu olan Yıldız, “Artık daha çok insana ulaşmak zorundayım. Çünkü her bağış, birden fazla hayata umut oluyor” diyor.

Haberin Devamı

ORGAN BAĞIŞI ÖNEMLİ

Bir kişinin organlarını bağışlayarak yedi kişiye kadar yaşam şansı verebileceğini belirten Yıldız, “Kalp, akciğer, iki böbrek, karaciğer ve bağırsak nakli yapılabiliyor. Karaciğer ve akciğer bölünebildiği için daha fazla kişiye de umut olabiliyor” bilgisini paylaşıyor. Yıldız ayrıca deri, göz, kemik iliği gibi dokuların da nakledilebildiğini belirterek “Bir organ bağışı sadece bir kişiyi değil, birden fazla hayatı kurtarabilir. Bu, tıbbın en mucizevi yanlarından biri” diye aktarıyor.

YILIN KADIN DOKTORU SEÇİLDİ…





ADANA DOĞUMLU

Dr. Ebru Yıldız, Adanalı bir ailenin çocuğu olarak 1979’da Almanya’da dünyaya geldi. Yıldız, ilkokula Adana’da başladı.