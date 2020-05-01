Alman televizyonu: ‘Türkiye’de tatil mümkün olabilir’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın önceki gün yurtdışına seyahat uyarılarını 14 Haziran’a kadar uzattıklarını açıklamasına rağmen yaz tatilinin olup olmayacağı Alman medyasının ilgi duyduğu konulardan biri. Almanya’nın haber kanalı n24, yaz tatiliyle ilgili yaptığı haberde Almanların tatil yapabileceği olası ülkeleri saydı. Haberde İspanya, İtalya ve Fransa’nın tatilciler için riskli olduğu belirtilirken, üç ülkenin haritaları da kırmızı renkte gösterildi. Türkiye, Yunanistan, Avusturya ve Hırvatistan haritaları sarı renkle gösterilirken, bu ülkelerde tatilin belli kısıtlamalar ve önlemlerle mümkün olabileceğine dikkat çekildi. Haberde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde turizm koridorlarının oluşturulması durumunda tatilin mümkün olabileceği anlatıldı.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Alman Bakan Maas, “Turizmin gerçekleşebilmesi için AB içerisinde, belirli ülkelerle düzenlemeler olmasını istiyoruz” diye konuştu. AB ülkeleri turizm bakanları da yaptıkları telefon konferansında yurtdışında tatil yapacaklara yönelik önlemleri görüştü. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok ülke, vatandaşlarına yaz tatilini kendi ülkelerinde geçirmelerini önerirken bütçelerinde turizm gelirleri önemli yer tutan Yunanistan, Avusturya ve Hırvatistan’dan sonra Malta’ta da yurtdışından gelecek turistleri ağırlamak için hazırlıklara başladı. Turizm koridoru oluşturmayı planlayan dört ülke özellikle Alman turistleri çekmeyi hedefliyor.