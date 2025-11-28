Alman subaylar harekete geçti: Rusya'ya karşı gizli savaş planı... 'Soğuk Savaş zihniyetine geri dönüş'

Haberin Devamı

Alman ordusunda görevli üst düzey subayların, Rusya’ya karşı gizli bir savaş planı hazırladığı ortaya çıktı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, üst düzey Alman subaylar, yaklaşık 2,5 yıl önce Rusya ile savaş için gizli bir plan üzerinde çalışmak üzere Berlin'deki üçgen şeklindeki bir askeri tesiste bir araya geldi.

Haberde, Alman subayların uygulanmak üzere 1200 sayfalık gizli bir plan hazırladığı ve bu planın uygulanması için süreci hızlandırdığı belirtildi.

1200 sayfalık gizli planda, 800 bin Alman, ABD ve diğer NATO ülkesi askerinin doğudaki cephe hattına nasıl sevk edileceği ayrıntılı şekilde ele alındı.

Planda askerlerin hangi limanlar, nehirler, otoyollar ve demiryolları üzerinden taşınacağı, ayrıca yol boyunca yapılacak ikmal ve korunma yöntemlerinin nasıl yürütüleceği detaylandırıldı.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya başlattığı savaştan sonra hızlanan askeri hazırlıkların merkezinde yer alan planın, sivil ve askeri alanları birbirine entegre ederek toplumsal yaşamın tüm yönlerini kapsadığı bildirildi.

WSJ, bu planı "Soğuk Savaş zihniyetine geri dönüş" olarak yorumladı ve Almanya’nın yaşlanan altyapısının, yetersiz mevzuatının ve küçülen ordusunun planlama sürecine dahil edildiğini aktardı.

Planın ilk yazarlarından üst düzey bir subay, planın hedefinin caydırıcılık yoluyla savaşı önlemek olduğunu "Amaç, düşmanlarımıza bize saldırmaları halinde başarılı olamayacaklarını açıkça göstererek savaşı önlemektir" sözleriyle açıkladı.

1200 SAYFALIK GİZLİ BELGENİN ÖNEMİ

Almanya tarafından hazırlanan OPLAN DEU isimli plan, 800 bine yakın NATO askerinin hangi limanlardan, demiryollarından ve karayollarından doğuya taşınacağını adım adım belirtti.

Brandenburg Toplum ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Tim Stuchtey, planın stratejik önemini şöyle ifade ediyor:

"Haritaya bakın. Alpler doğal bir bariyer oluşturuyor. Bu nedenle NATO askerleri Rusya ile bir çatışma durumunda nerede başlarsa başlasın Almanya’dan geçmek zorunda kalacak"

Yetkililer, bu planı "tüm toplum yaklaşımının" en kapsamlı örneklerinden biri olarak tanımladı.

TATBİKATLAR CİDDİ LOJİSTİK SORUNLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Bu sonbaharda yapılan bir tatbikat, Almanya’nın karşı karşıya olduğu lojistik sorunlarını gözler önüne serdi.

Almanya’nın en büyük savunma şirketi Rheinmetall, 500 asker için yatakhaneler, 48 duş kabini, beş akaryakıt istasyonu, sahra mutfağı, drone gözetimi ve "Rus ve Çin etkisine karşı denetlenen" silahlı güvenlik ekibinden oluşan bir sahra kampını 14 günde inşa etti. Kamp, yedi günde tamamen söküldü.

Rheinmetall Lojistik Satış Müdürü Marc Lemmermann, tatbikatı “Sıfırdan küçük bir kasaba inşa edip birkaç gün içinde sökmeyi hayal edin” sözleriyle özetledi.

Tatbikat ayrıca, Alman ordusundaki eksiklikleri gün yüzüne çıkardı. Arazi araç kapasitesini karşılayamadı ve uzak mesafeler nedeniyle askerler otobüslerle taşındı.

Başka bir tatbikatta ise askeri konvoyların geçişini hızlandırmak için bir trafik ışığının yeri değiştirilmek zorunda kalındı.

Yetkililer, tüm bu ayrıntıların yeni hazırlanan planın ikinci versiyonuna dahil edildiğini belirtti.

YASAL VE ALTYAPISAL ENGELLER

Planı hazırlayan subaylar, planlama sürecinin karmaşık tedarik kuralları, veri koruma yasaları ve “barış döneminin koşullarında hazırlanmış” eski düzenlemeler nedeniyle zorlaştığını vurguladı.

WSJ, planın uygulanabilmesi için "neredeyse bir nesil boyunca oluşan alışkanlıkları silen bir zihniyet değişikliği" gerektirdiğini ifade ederken Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, bu duruma ilişkin "Unuttuklarımızı yeniden öğrenmeliyiz. Bunu o zaman nasıl yaptığımızı anlatmaları için insanları emeklilikten geri getirmemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan Almanya'daki mevcut yasalar, satın alınan insansız hava araçlarının (İHA) yerleşim yerleri üzerinde uçmasını yasaklıyor ve İHA'ların ışık taşımasını zorunlu kılıyor. Bu durum, askeri operasyonlarda etkinliği tamamen düşürüyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ALTYAPISI ARTIK YETERSİZ

Soğuk Savaş döneminde standart olan "çift amaçlı altyapı" bugün büyük ölçüde kullanım dışı. Yeni yapılan tüneller ve köprülerin çoğu modern askeri araçlar için dar ve dayanıksız kalıyor.

Alman makamları, otoyolların yüzde 20’si ile köprülerin dörtte birinden fazlasının onarıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kuzey ve Baltık denizlerindeki limanların modernizasyon maliyetinin ise 15 milyar avro olduğu tahmin edildi. Bu durum, olası bir savaş halinde asker ve mühimmat sevkıyatında ciddi kısıtlamalar oluşturma tehlikesi doğurdu.

25 Şubat 2024’te Hollanda bayraklı "Rapida" adlı kargo gemisinin Hunte Nehri üzerindeki bir demiryolu köprüsüne çarpması, NATO’nun lojistik sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Köprü, Ukrayna’ya mühimmat taşıyan Nordenham limanına giden tek demiryolu bağlantısıydı. İki kez yaşanan çarpmanın ardından sevkıyatlar haftalarca durdu.

Almanya'nın Aşağı Saksonya Limanlar Birliği CEO’su Holger Banik, "Birçok limanın iç bölgelere giden tek demiryolu hattı var. Bu bir zayıflık" uyarısında bulunarak bu duruma dikkat çekti.

ARTAN SABOTAJ VE ALMANYA’NIN YENİ GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Almanya’da demiryollarına yönelik kundaklama ve kablo kesme olaylarının artması, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Münih’te bir kişi, Rusya adına askeri tesisleri sabote etmeye çalıştığı suçlamasıyla hapis cezası aldı.

Münih merkezli Alman teknoloji şirketi Quantum Systems Sözcüsü Paul Strobel, riskin büyüklüğünü şöyle açıkladı:

"Almanya NATO’nun merkezi olacaksa, düşman olarak ben de limanları, elektriği ve demiryollarını hedef alırım"

Planı hazırlayan ve geliştiren subaylar ilerleme kaydedildiğini belirtse de sabotajlar, siber saldırılar ve hava sahası ihlallerinin artması, savaş ve barış arasındaki çizginin hızla bulanıklaştığını gösterdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede yaşananlara "Savaşta değiliz ama artık barış zamanında da yaşamıyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

"RUSYA'NIN, 2029’DA HAZIR OLABİLECEĞİ" İDDİASI

Planın isimsiz yazarlarından biri, planın geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydedildiğini ancak en büyük belirsizliğin "ne kadar zaman kaldığının bilinmiyor olması" olduğuna vurgu yaptı.

Alman yetkililer, Rusya’nın "2029’da NATO’ya saldırmaya hazır olabileceği" yönündeki değerlendirmesinde bulundu. Ancak Avrupa genelinde artan sabotajlar ve İHA faaliyetleri, Moskova’nın daha erken bir saldırıya hazırlanıyor olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu iddiaları reddederek "Biz hiçbir zaman Avrupa'ya saldırmak istemedik" dedi. Putin böyle bir düşüncenin gülünç olduğunu söyledi.

Putin, daha önce yaptığı açıklamada da "Rusya’nın NATO’ya saldırma planlarına ilişkin iddialar birer uydurmadır. Batı Avrupa’nın halkı inandırmaya çalıştığı inanılmaz bir yalandır" ifadelerini kullanmıştı.