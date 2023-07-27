Alman siyasetinde aşırı sağ depremi... Ana muhalefet birbirine girdi

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ALMANYA’da ana muhalefetin büyük kanadı Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) önde gelenleri, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzünden birbirine girdi. Alman Devlet Televizyonu ZDF’ye verdiği demecinde Avrupa Parlementosu, federal ve eyaletler düzeyinde AfD ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını, ancak yerel düzeyde bunun her yerde mümkün olmayacağını söyleyen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’e eleştiriler, partide huzursuzluk yarattı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

“AfD’nin oy oranını yarı yarıya azaltmak” vaadiyle göreve gelen Friedrich Merz döneminde sağ popülistlerin oy oranını iki misli artırdıklarını hatırlatarak Merz için “Başbakanlığa uygun değil” diyen CDU’lu eski Saarland Eyalet Başbakanı Tobias Hans’a tepkiler yağdı. CDU Saarland Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Frank Wagner, “Bu açıklaması Tobias Hans’ın kendi profilini düzeltmesi için belki geçici olarak işine yarayabilir. Ancak bu yaklaşımı partiye ve bize zarar veriyor. Geriye dönüp kendi bilançosuna bakıldığında Tobias Hans’ın federal düzeyde kimselere akıl verme hakkının olmadığı görülür” dedi. Wagner bu sözleriyle 2022 yılında yapılan Saarland Eyalet Parlamentosu seçimlerinde CDU’nun hezimete uğradığını ve Tobias Hans’ın başbakanlık koltuğunu kaybettiğini hatırlattı.

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AFD İLE İŞBİRLİĞİNE HAYIR

AfD ile işbirliği konusunda yanlış anlaşıldığını öne sürerek geri adım atan Friedrich Merz, “AfD ile yerel düzeyde de kesinlikle işbirliği yapmayacağız” açıklamasında bulunsa da, bu yöndeki tartışmalar bitmedi. 8 Ekim’de Hessen’de ve Bavyera’da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesi bu tartışmaların muhafazakâr kanadın işini zorlaştıracağı görüşü ağırlık kazandı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein da “Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da AfD ile kesinlikle işbirliği yapmayacağız” yönündeki açıklamalarını yinelediler.

AFD ANKETLERDE YÜKSELİYOR

- ALMANYA’da bir sonraki genel seçimler 2025’te olmasına rağmen yabancı ve göç karşıtı AfD partisinin yükselişi özellikle muhafazakâr oylarını çaldığı Hıristiyan Demokrat Parti’de huzursuzluk yaratıyor.

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- Son anketlere göre CDU yüzde 27 gibi bir oyla birinci parti çıkarken, AfD yüzde 20 ile ikinci parti gözüküyor. Halihazırda Yeşiller ve Hür Demokratlarla iktidarı paylaşan Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 18 ile üçüncü.

- Ayrıca AfD’nin eyalet seçimlerinde güçlü çıkması, erken seçim ihtimalini de gündeme getirebilir. AfD’nin Alman Markı ve Avrupa Birliği’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na dönüştürülmesi gibi konuları gündeme getirmesi tedirginlik yaratıyor.