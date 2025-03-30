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Alman şirketin test roketi havada patladı

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#Roket#Test#Patladı
Alman şirketin test roketi havada patladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 17:49

Avrupa'nın uydu fırlatma kapasitesini artırmayı hedefleyen bir test roketi, Norveç'teki Andoya Uzay Limanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra havada infilak etti. Test roketini fırlatan şirket, elde edilen verilerin gelecekteki fırlatma denemeleri için önemli olduğunu belirtti.

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Alman start-up şirketi Isar Aerospace tarafından geliştirilen insansız "Spectrum" roketi, fırlatıldıktan yaklaşık 40 saniye sonra dumanlar çıkararak patladı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmezken, şirket test uçuşunu başarılı olarak değerlendirdi.

Isar Aerospace CEO’su ve kurucu ortağı Daniel Metzler yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı ve büyük bir başarı elde etti. Temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniye boyunca uçtuk ve ‘Uçuş Sonlandırma Sistemimizi’ doğruladık" ifadelerini kullandı. Şirket, elde edilen verilerin gelecekteki fırlatma denemeleri için önemli olduğunu belirtti.

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#Roket#Test#Patladı

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