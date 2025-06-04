Alman şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu: Geniş çaplı tahliye başladı

Haberin Devamı

Almanya'nın Köln şehrinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış üç bomba bulundu. İkisi 20 ton, biri 10 ton ağırlığında olan bu bombalar, şehirde olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı.

Bild gazetesinin haberine göre, inşaat çalışmaları sırasında Ren Nehri kıyısındaki Deutz tersanesi yakınlarında bulunan bombalar nedeniyle nehrin her iki yakası da trafiğe kapatıldı.

Alman yetkililer, bombaların bulunmasının ardından şehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en geniş çaplı tahliye operasyonu için düğmeye bastı. Saat 08.00'da (TSİ 09.00) başlayan tahliye operasyonu kapsamında polis ekipleri, şehirdeki tüm evleri kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyardı.

Haberin Devamı

Yetkililer, polis ekiplerinin gönüllü olarak tahliyeye katılmayı reddeden kişileri zorla uzaklaştırma yetkisi bulunduğunu açıkladı.

Tahliye nedeniyle, nehir üzerindeki 3 köprü, şehrin ana tren istasyonu, demiryolu trafiği, filarmoni orkestrasının binası, 2 huzurevi, belediye başkanlığı binası, kamu binaları, çok sayıda kreş, 1 hastane ve 1 müze kapatıldı.

Şehirdeki bazı restoranlar ve Almanya merkezli televizyon kanalı RTL'nin binası boşaltıldı. RTL’nin yayınları, Berlin'deki stüdyolara kaydırıldı.

Alman komedyen Tedros Teclebrhan'ın Lanxess Arena'da yapacağı gösteri, pazar gününe ertelendi.

Yetkililer, 20 binden fazla insanın tahliyesi için "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye" açıklamasını yaptı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Hepimiz, bombanın etkisiz hale getirilmesi sürecinin tamamlanmasını umuyoruz. Bu, ancak şehirdeki evlerin ve iş yerlerinin zamanında boşaltılması halinde mümkün olabilir" denildi.

Haberin Devamı

Üç bombanın da ABD yapımı olduğu ve sert bir yüzeye temas ettiğinde patlamaya neden olacak fünye mekanizması ile donatıldığı belirtildi.

Şehir yetkilileri, tahliye edilen alanın dışındaki spor salonları, kiliseler gibi tesislerin ve yetkililer tarafından kurulan çadırların halka yiyecek, içecek ve destek sağlamak için açık olacağını söyledi.

Köln şehri, savaş sırasında 262 hava saldırısına maruz kalıdı. Ancak şu anda etkisiz hale getirilmeyi bekleyen bombaların tam olarak hangi gün atıldığı bilinmiyor.