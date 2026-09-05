Alman seçimlerinde kritik dönemeç… Göçmen nüfusu AfD korkusu sardı

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ALMANYA’da aşırı sağcı AfD’yi iktidardan uzak tutmak için uygulanan siyasi “güvenlik duvarı”, partiyi yönetimden dışarı bıraksa da yükselişini durduramadı. AfD, 2025’te önceki federal seçime göre oyunu ikiye katlayarak yüzde 21’e ulaştı ve ikinci oldu. Parti bugün anketlerde giderek artan farkla birinci görünüyor. Saksonya-Anhalt’ta AfD çoğunluğu sağlayamasa bile CDU’nun onu iktidardan uzak tutmak için ideolojik rakibi Sol Parti ile iş birliği yapması gerekebilir. Böyle bir tablo, AfD’nin Alman seçimlerine ilişkin “oy değişiyor ama hükümet değişmiyor” iddiasını güçlendirerek desteğini arttırırken, önlenemeyen yükselişi Almanya’daki göçmen nüfusun da gündemini değiştiriyor. Bu endişenin en somutlaştığı yerlerden biri, yarın AfD’nin ilk kez bir eyalet hükümeti kurma ihtimaliyle sandığa gidecek Saksonya-Anhalt. Anketler AfD’nin oy oranını yüzde 41-43 arasında gösterirken, seçim barajını aşamayacak küçük partilerin sandalyeleri dağıtıldığında yüzde 45’e ulaşmanın partiyi tek başına iktidar yapabileceği değerlendiriliyor.

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YÜZDE 80’İ TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYOR

AfD’nin Saksonya-Anhalt seçim bildirgesi göç politikasında “180 derecelik” bir değişim vaat ediyor. Program, mülteci çocukların ayrı eğitilmesini, entegrasyon fonlarının “geri göç” birimine aktarılmasını ve federal makamların Ukraynalıları savaş mültecileri olarak tanımayı bırakmasını öngörüyor.

Eyalette yapılan yakın tarihli ankete göre Saksonya-Anhalt’taki göçmen kökenlilerin yüzde 80’i eyaletten ayrılmayı düşünüyor. Ortalama 48.2 yaşla Almanya’nın en yaşlı eyaletinde göçmenlerin kalması, demografik yapı ve iş gücü açısından kritik görülüyor.

DOKTORLARIN DÖRTTE BİRİ YABANCI

Eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan yabancı uyruklular özellikle konaklama ve yaşlı bakımı gibi sektörlerde önemli rol oynuyor. Göçmenlerin ayrılması halinde en somut sorunların sağlık sisteminde yaşanacağı öngörülüyor. Eyalet hastanelerindeki doktorların yüzde 27.1’i yabancı. Özellikle kırsal bölgelerde yabancı doktorlar olmadan kapsamlı sağlık hizmetinin sürdürülemeyeceği belirtiliyor.

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Seçim öncesi sosyal iklimdeki değişim de göçmenlerin kaygılarını artırıyor. Eyalette gerilim, 2024 sonlarında Magdeburg’daki Noel pazarına düzenlenen ve altı kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırının ardından yükseldi. Yetkililer saldırganı aşırı sağa sempati duyan İslam karşıtı bir aktivist olarak tanımlamasına rağmen sağcı çevreler göçmenleri ve azınlıkları hedef gösterdi. Bu yıl eyalette ırkçı hakaret ve saldırı vakalarının arttığı bildiriliyor.

GÖÇMENLER ENDİŞELİ

Göçmenler de korkularını dile getiriyor. The Guardian’a konuşan 27 yaşındaki Hindistanlı öğrenci Kirti, sokağa çıktığında güvende hissetmediğini anlatıyor. Kirti sokakta sözlü tacize uğradığını ve insanların kendisine orta parmak gösterdiğini söylüyor.

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İranlı 44 yaşındaki Fatemeh ise olası AfD iktidarında ülkesine gönderilmekten endişeli. İran’da 2022’de patlak veren Mahsa Amini protestolarını destekleyerek ülkeden kaçan Fatemeh ve oğlunun iltica başvurusu henüz sonuçlanmamış. Din değiştirerek Hıristiyan olduğunu belirten Fatemeh, The Guardian’a verdiği demeçte İran’a geri gönderilmeleri halinde bunun idam cezasıyla sonuçlanacağını anlattı.