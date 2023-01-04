Alman Şansölye'ye kötü haber... Bir yılda resmen eridi!

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16 yıl kesintisiz başbakanlık yaptıktan sonra geçen sene aralık ayında görevden ayrılan Merkel’in yerine göreve gelen Olaf Scholz'u zor günler bekliyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın 'kara listesinde' yer alan Almanya bir yandan enerji krizini çözmeye çalışırken bir yandan da nükleer enerjiye geri dönüşü tartışıyor.

Bu süreç 'Scholz'un en zor sınavı' olarak lanse edilirken Alman Şansölye için soğuk duş etkisi yaratan rapor RTL televizyonu tarafından yayınlandı.

2005 federal seçimlerinin ardından Merkel, Gerhard Schröder'in yerine Almanya Şansölyesi olarak atandı. Merkel bu görevi 2021 yılına kadar sürdürdü.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa’nın RTL televizyonu için 4 bin 3 kişiyle 15-22 Aralık tarihleri arasında yaptığı ankete göre, hükümete duyulan güven 22 puan birden düşerek yüzde 34’e geriledi.

SADECE 1 YILDA YÜZDE 24 AZALDI

Ankete göre SPD’li Başbakan Olaf Scholz’a duyulan güven de bir yıl içinde yüzde 24 oranında azalarak yüzde 33’e geriledi.

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Eski Başbakan Angela Merkel’e güvenenlerin oranı 2020 Aralık döneminde yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Katılımcılara sorulan on siyasi kurum arasında en fazla güven duyulanı ise cumhurbaşkanlığı oldu.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e güven yüzde 63 olarak kaydedildi, ancak geçen yıla göre 12 puanlık düşüşe de işaret edildi.

En az güven duyulan kurum ise siyasi partiler oldu. Siyasi partilere güven yüzde 7’lik düşüşle yüzde 17’ye geriledi. Federal Meclis’e güvenenlerin oranı ise yüzde 13’lük düşüşle yüzde 37 olarak kaydedildi.

DOĞUDAKİLER DAHA AZ GÜVENİYOR

Siyaset kurumlarına güvensizliğin, doğu eyaletlerinde daha fazla olduğu gözlendi. Batı ile doğu arasında en büyük fark, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e duyulan güven konusunda oldu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, 2021 yılı Aralık ayında göreve gelmişti.

Steinmeier’e güvenenlerin oranı batı eyaletlerinde yüzde 65, doğu eyaletlerinde yüzde 53 olarak kaydedildi.

Aynı şekilde batıda yüzde 33, doğuda yüzde 20 oranında güven duyulan Avrupa Birliği de görüş ayrılığının en belirgin olduğu kurumlar arasında yer aldı.

Toplamda AB’ye duyulan güven yüzde 7 azalarak yüzde 31’e geriledi.