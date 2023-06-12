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Alman Şansölye Scholz’un esprisine tepki yağdı: Utanç verici

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#Almanya#Olaf Scholz#Dünya
Alman Şansölye Scholz’un esprisine tepki yağdı: Utanç verici
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 11:35

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sığınmacı politikasıyla ilgili yaptığı espri tepkiyle karşılandı.

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Almanya'da gündem Şansölye Olaf Scholz’un esprisi.

Nürnberg'deki Alman Protestan Günü etkinliğindeki konuşmasında Almanya’ya sığınmacı akınından da bahseden Scholz’un, “Ben bu espriyi Avrupa Konseyi’nde de yaptım; Almanya’nın Akdeniz’e çok uzun bir sahili olmalı. Zira Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların çoğu Akdeniz sahillerindeki ülkelere değil, Almanya’ya geliyor” demesine tepki yağdı.

2014 yılından bu yana hayatta kalabilmek için derme çatma teknelerle yollara düşen 26 bin 800’den fazla insanın Akdeniz’in azgın sularında can verdiği hatırlatılırken, bu konuda espri yapmanın çok yakışıksız olduğu vurgulandı.

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Güç durumda kalan sığınmacıları kurtarmak için gece gündüz demeden denizlerde dolaşan ‘Sea Watch’ ekipleri, yalnız 2023 yılında bugüne kadar 1150 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Başbakan Scholz’un bu konuda espri yapmasına sert tepki gösterdi.

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‘See Watch’ tarafından yapılan açıklamada, “Bu çok kötü bir espri. Bu duruma gülecek biri herhangi bir ülkeyi yönetmemeli” denildi.

Sol Parti’li Lorenz Gösta-Beutin, “Scholz’un başbakan olması utanç vericidir” açıklamasında bulunurken, CDU Federal Meclis milletvekili Matthias Hauer, “Olaf Scholz’un espri yaptığı konu utanç vericidir. Bir başbakan asla acı çeken insanlarla dalga geçen espriler yapmamalıdır” dedi.

İki Almanya’nın 3 Ekim 1990’da resmen birleşmesi, Sovyetler Birliği’nin (SSCB) çökmesi ve Doğu Blok’un dağılması üzerine, 1990’lı yıllarda Almanya’ya sığınanların sayısının artması, anayasa değişikliğini yeniden gündeme getirdi.

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Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye’deki iç savaştan kaçanlar başta olmak üzere dünyanın çeşitli kesimlerinden Almanya’ya gelen sığınmacı sayısı artarak devam etti.

2015 yılında Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya sınırlarını sığınmacılara tamamen kapatırken, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Wir schaffen das” (Başarırız, beceririz, üstesinden geliriz) diyerek Almanya’nın kapılarını hayatta kalabilmek için yollara düşen sığınmacılara sonuna kadar açtı.

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Farklı kesimlerden yoğun eleştiri ve tepkiler gelmesine rağmen geri adım atmadı ve hem Almanya’nın hem de AB’nin prestijini kurtardı.

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#Almanya#Olaf Scholz#Dünya

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