Alman Şansölye Olaf Scholz'tan flaş Putin açıklaması

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan gelen tank yardımı kararı ile elini güçlendiren Ukrayna barış için 'Rusya'nın ülkeden tamamen çekilmesi' ön şartında diretirken Almanya'dan flaş bir Putin açıklaması geldi.

Ülkenin başkenti Berlin'de yayımlanan günlük Tagesspiegel gazetesine bir demeç veren Şansölye Scholz, 'Putin’le yeniden telefonlaşacağım, çünkü birbirimizle konuşmamız gerekir' dedi.

Rusya'nın hırçın politikası sürdüğü müddetçe bu savaşın bitmesinin mümkün olmayacağını belirten Scholz sözlerime şöyle devam etti;

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'Benim için görüşmelerde aynı konunun yeniden gündeme getirilmesi önemli. Dünya bu korkunç durumdan nasıl kurtulabilir? Tabii koşul çok açık: Rus birliklerinin geri çekilmesi.'

Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından kullanılıyor.

‘ALMANYA’DA İNSANLARIN GÜVENİNİ SARSAR’

Tanklardan sonra Ukrayna’nın savaş uçakları talebinde bulunması ile ilgili de konuşan Şansölye, sürekli olarak daha fazlasını verme rekabetine girişilmemesi uyarısında bulundu.

Savaş uçağı verilmesinin gündemlerinde olmadığını belirten Başbakan Scholz, 'Bir kararın ardından yeni bir tartışmanın başlatılması ciddiyeti azalttığı gibi Almanya’da insanların güvenini de sarsar. Ettiği yemini ciddiye alan bir Almanya Başbakanı, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapar. Ben böyle bir durumun yaşanmaması için tüm imkânlarımı kullanacağım' dedi.

RUSYA'DAN Almanya'YA TEHDİT GİBİ UYARI

Rusya, Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin 'iyi bir şey olmayacağı' konusunda Berlin'i uyarmıştı.

Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'dan gelmiş, Peskov, bu teslimatların Berlin ile Moskova arasındaki gelecekteki ilişkilere iyi bir şey getirmeyeceğini belirtmişti.

Peskov Alman tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin iki ülke ilişkilerinde Kalıcı bir iz bırakacağının altını çimişti.