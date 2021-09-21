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Alman polisten teröriste aşk mektupları

#ALMANYA#Polis#Dünya
Alman polisten teröriste aşk mektupları

Almanya'da bir kadın polisin, Halle kentinde sinagoga girip katliam yapmak isteyen ancak amacına ulaşamayınca dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Stephan Balliet'e aşk mektupları yazdığı ortaya çıktı.

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Almanya'da Mitteldeutsche Zeitung'un haberine göre, Sachsen Anhalt eyaletinde görevli kadın polis memuru, müebbet hapis cezası alan Stephan Balliet'e aşk mektupları gönderdiği gerekçesiyle açığa alındı. Kadın polisin mektuplarında ayrıca Yahudi bir güç tekeline inandığı öne sürüldü.

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BONNİE VE CLYDE SENDROMU OLABİLİR

Eyalet polisinin, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının incelediği ifade edildi. Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

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Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nın kutladığı sinagoga saldırı düzenlemiş ve içeride bulunan Yahudileri öldürmeyi amaçlamıştı. Sinagoga giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#ALMANYA#Polis#Dünya