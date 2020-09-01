Alman polisinden dehşete düşüren görüntü! Yaşlı kadını darp ettiler

Berlin’de hafta sonu korona önlemlerine karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Zafer Anıtı ve Brandenburg Kapısı’nın arasındaki bölgede toplanan 30 binden fazla kişi, hükümetin salgın nedeni ile aldığı önlemleri protesto etti. Cumartesi günü protestolar sırasında yaşanan olay ise Alman polisinin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan olayda, 4 polis bir kadını yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. İki polis 60 yaşında olduğu öğrenilen kadının ayaklarına basarken, diğer iki polis de kollarını arkadan tutmaya çalıştı. Görüntülerde, bu sırada polislerden birisinin çığlık atan kadının sırtını yumrukladığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yaşlı kadına uygulanan polis şiddetine karşı tepkiler yükseldi. Polisler hakkında kasten adam yaralamaktan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Berlin Polis Sözcüsü ise, “Berlin polisi, Cumartesi günü bir kadın protestocunun bir polis memuru tarafından sırtından darp edildiğine yönelik bir olayı araştırıyor. Konu, görev yerinde yaralanmaya sebebiyet vermeye dair bir şikayet ve şüpheyle ilgili” dedi. Açıklamada ayrıca kadının darp sonrası hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığı bildirildi.



PROTESTOLARDA "WHITE POWER" İDDİASI

Korona karşıtı mitingde görevli bazı polislerin kasklarının içerisine White Power işaretleri yapıştırdıkları da iddia edildi. White Power işareti, aşırı sağcıların kullandığı ve beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen ırkçı bir sembol. Aşırı sağcıların ve ırkçıların Almanya’da polis teşkilatı içerisine sızdığı ve teşkilat içerisinde büyük bir yapılanmaya gittikleri ise uzun zamandır tartışılıyor. Bu konuda yapılması düşünülen bir araştırmayı İçişleri Bakanı Horst Seehofer engellemişti.

Cumartesi günü korona önlemleri karşıtlarının düzenlediği Berlin’deki protesto eylemine 38 bin kişi katılmıştı. Polislerle eylemciler arasında gergin anlar yaşanan gösteride 300 kişi gözaltına alınmıştı.