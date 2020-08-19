Alman polisi yine şiddet uyguladı

Görgü tanıklarına göre Hamburg’ta önceki gün polisler kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşlarındaki bir genci durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak dört polis kimlik kontrolünün ötesine geçti ve genci bir duvarın dibine sıkıştırıp şiddet uyguladı. O duvardaki, ABD’de polis şiddetine kurban giden George Floyd’un ölmeden önceki sözleri, “Nefes alamıyorum” yazısı dikkat çekti. Olayın infial uyandırması üzerine emniyet müdürlüğü inceleme başlattı.