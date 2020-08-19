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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Alman polisi yine şiddet uyguladı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Alman polisi yine şiddet uyguladı
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde cumartesi günü hatalı park tartışması sonucu bir Türk gencini yere yatırıp boynuna diziyle basan polis görüntülerinin şoku atlatılmadan bir yenisi daha yaşandı.

Görgü tanıklarına göre Hamburg’ta önceki gün polisler kaldırımda elektrikli scooter süren 15 yaşlarındaki bir genci durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak dört polis kimlik kontrolünün ötesine geçti ve genci bir duvarın dibine sıkıştırıp şiddet uyguladı. O duvardaki, ABD’de polis şiddetine kurban giden George Floyd’un ölmeden önceki sözleri, “Nefes alamıyorum” yazısı dikkat çekti. Olayın infial uyandırması üzerine emniyet müdürlüğü inceleme başlattı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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