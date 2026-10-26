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Alman polisi Berlin’den kaçıyor

Güncelleme Tarihi:

#Berlin Polisi#Sol Parti#Hükümet Değişikliği
Alman polisi Berlin’den kaçıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de iktidara gelmeye hazırlanan Sol Parti’nin polislerin yetki alanının daraltılması, mali imkânlarının sınırlandırılması ve polis sayısının düşürülmesi planları nedeniyle polis memurlarının başka eyaletlere gitmek için başvuruda bulunmaya başladıkları ortaya çıktı.

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“Focus” dergisi, 20 Eylül’de yapılan Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinden bu yana onlarca polis memurunun Baden-Württemberg eyaletinde görev yapmak için başvuruda bulunduğuna yer verdi.

ELİF ETKİSİ

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Manuel Hagel’in Berlinli polisleri eyaletine davet ettiği hatırlatılan haberde, toplamda 72 polis memurunun bu davete ilgi duyduğu da yer aldı. 2024 yılında 36, geçen yıl da 22 polis memurunun Berlin’den ayrılarak başka eyaletlerde görev aldığına işaret edilirken, Sol Parti’nin başkent Berlin’de iktidarı devralması halinde bu rakamın artacağına da dikkat çekildi. 

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Sol Parti 20 Eylül’de düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci parti olmuştu. Hükümet kurulması durumunda Elif Eralp Berlin eyaletinin başbakanı olacak.

 

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#Berlin Polisi#Sol Parti#Hükümet Değişikliği

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