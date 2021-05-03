Alman polisi 400 bin üyeli çocuk pornosu ağını çökertti

Alman polisi son dönemin en büyük operasyonlarından birisine imza attı.

Almanya'da yürütülen operasyon kapsamında dark net'te (dark web) bulunan çocuk pornosu ağı çökertildi.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, söz konusu ağın 400 bin üyesi bulunuyor.

HER YIL 20 BİN VAKA RAPOR EDİLİYOR

Resmi istatistiklere göre, on yıldır süren hükümet kampanyasına rağmen, Almanya'da her yıl 20 binden fazla çocuk istismarı veya pornografi vakası rapor ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Alman polisi Avustralya uyruklu bir kişi tarafından işletilen ve uyuşturucu, çalıntı kredi kartı verileri, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesine operasyon düzenlemişti.

DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

DARK WEB NEDİR?

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.

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