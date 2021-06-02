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Dünya
Hüseyin GÜL / ALMANYA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alman polis teşkilatında Cenk seferberliği

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Alman polis teşkilatında Cenk seferberliği

Almanya’nın Bochum kenti polis teşkilatı, lösemi hastası Cenk Gerçek için bağış kampanyası başlattı.

Polis memuru olan baba Özgür Gerçek, 13 yaşındaki oğlu Cenk’e kan kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğinde adeta yıkıldı. Acı haberi alan Özgür Gerçek’in polis arkadaşları, Cenk’e uygun kök hücre ve kemik iliği bulunması için kampanya başlattılar. Bağışçı olmak için gönüllü olan polis memurları, ayrıca Cenk’in hikayesini anlatarak 17-55 yaş arası, kronik hastalığı bulunmayan herkesi kemik iliği ve kök hücre bağışçısı olmaya çağırdı.

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