Alman patriotları Polonya'da

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Polonya'ya geldi. Bakan Pistorius, ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde bulunan Jasionka Askeri Havaalanında Polonyalı mevkidaşı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Pistorius, Ukrayna'ya askeri ve insani yardımın gönderildiği merkezi korumak üzere havalimanına konuşlandırılan 2 Patriot hava savunma sisteminin pazartesi gününden itibaren faaliyete geçeceğini ifade etti.

Pistorius, şimdiye kadar havaalanında güvenliği ABD'nin sağladığını, önümüzdeki hafta 6 ay süreyle görevi Almanya'nın devralacağını belirtti. İki Alman Patriot birliğinin bölgedeki hava sahasını korumak için 6 ay boyunca Polonya-Ukrayna sınırına yakın noktada kalacağını söyleyen Pistorius, donanım ve personel sınırlaması nedeniyle Patriotların Polonya'da kalıcı olmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

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Pistorius ayrıca, Almanya'nın yaz aylarında hava polisliğine yardımcı olmak amacıyla Polonya'ya Eurofighter jetleri göndereceğini vurguladı.

"POLONYA DAHA GÜVENLİ"

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise yaptığı konuşmada, "Jasionka, insani ve askeri yardım için ana yardım merkezidir, Ukrayna'ya yapılan yardımın yüzde 90'ından fazlası Jasionka'dan geçer. Bu 2 Patriot bataryası büyük bir şey, Polonya'nın ve hava sahamızın güvenliğini sağlıyor" dedi.

Kosiniak-Kamysz, "Polonya daha güvenli, Avrupa daha güvenli, NATO etkili bir ittifak" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA YARDIMDA ANA LOJİSTİK MERKEZİ KONUMUNDA

Patriot füze savunma sisteminin konuşlandırıldığı Jasionka Havaalanı, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedariki ile insani yardımların gönderilmesinde ana lojistik merkez görevini görüyor.

Almanya, 16 Kasım 2022'de Ukrayna'nın ateşlediği füzenin Polonya'nın Przewodowo köyünde 2 kişinin ölümüne yol açmasının ardından Ocak 2023'te Polonya'ya Patriot yerleştirmeye başlamıştı. Almanya, Ocak-Kasım 2023 arasında Polonya'ya 3 Patriot birimiyle birlikte 300 asker konuşlandırmıştı.

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Norveç de Aralık ayında Polonya'ya F-35 savaş uçakları ve NASAMS hava savunma sistemleri konuşlandırarak söz konusu merkezin Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyduğu askeri malzemelerin ulaştırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtmişti.