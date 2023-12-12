Alman partisinden İslam’da U dönüşü

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CDU’nun “Özgürlükte Yaşamak” başlıklı yeni ‘temel ilkeler programı’nda, Merkel dönemindeki “İslam Almanya’ya aittir” politikasından vazgeçilerek, “Bizim değerlerimizi paylaşan Müslümanlar Almanya’ya aittir” denildi. Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Federal İçişleri Bakanı olan Wolfgang Schaeuble, 2006’da yapılan ilk ‘Alman İslam Konferansı’nda “ülkede yaşayan Müslümanların dininin de Almanya’ya ait olduğunu” açık şekilde telaffuz etmişti. 3 Ekim 2010’da dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf, 2015’te de Merkel “İslam da Almanya’ya aittir” diye açıklamalar yapmıştı.