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Alman partisinden İslam’da U dönüşü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Angela Merkel#Alman İslam Konferansı
Alman partisinden İslam’da U dönüşü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 07:00

Hamas’ın 7 Ekim İsrail saldırılarının ardından İslam’a ilişkin tartışmalar Almanya’nın gündeminde odağa yerleşirken, muhalefetin büyük kanadı Hristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) “yeni bir İslam ve Müslüman anlayışı” peşinde olduğu ortaya çıktı.

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CDU’nun “Özgürlükte Yaşamak” başlıklı yeni ‘temel ilkeler programı’nda, Merkel dönemindeki “İslam Almanya’ya aittir” politikasından vazgeçilerek, “Bizim değerlerimizi paylaşan Müslümanlar Almanya’ya aittir” denildi. Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanı Angela Merkel döneminde Federal İçişleri Bakanı olan Wolfgang Schaeuble, 2006’da yapılan ilk ‘Alman İslam Konferansı’nda “ülkede yaşayan Müslümanların dininin de Almanya’ya ait olduğunu” açık şekilde telaffuz etmişti. 3 Ekim 2010’da dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wullf, 2015’te de Merkel “İslam da Almanya’ya aittir” diye açıklamalar yapmıştı.

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#Almanya#Angela Merkel#Alman İslam Konferansı

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