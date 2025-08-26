Alman parti lideri dönerde marka oldu

Haberin Devamı

CSU, Söder Kebab’ı parti adına tescil ettirdi. Söder, daha önce bir Türk dönercide döner keserken görüntülenmişti. Markus Söder düzenli olarak Instagram kanalında #söderisst (söder-yemek yiyiyor) etiketi altında yemeklerinin çok tartışılan fotoğraflarını ve filmlerini paylaşıyor. CSU lideri geçen yıl sosyal medya platformunda 500 bin takipçi barajını aştığında, çekiliş yaparak takipçileri arasından seçilen kişilerle kebap yedi, ayrıca ‘Söder Kebab’ logolu tişörtler hediye etti. CSU’nun Söder Kebab markasıyla ne yapacağı açıklık kazanmadı, ancak partinin hediyelikleri arasında ‘Söder Kebab’ tişörtleri ve kapşonlu sweatshirtler satışa çıkarıldı.