Alman parti lideri dönerde marka oldu

Güncelleme Tarihi:

#Alman Siyaset#Markus Söder#CSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 07:00

ALMAN koalisyon hükümetinde yer alan Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Başkanı ve Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder’i döner keserken gösteren logo ve ‘Söder Kebab’ marka oldu.

CSU, Söder Kebab’ı parti adına tescil ettirdi. Söder, daha önce bir Türk dönercide döner keserken görüntülenmişti. Markus Söder düzenli olarak Instagram kanalında #söderisst (söder-yemek yiyiyor) etiketi altında yemeklerinin çok tartışılan fotoğraflarını ve filmlerini paylaşıyor. CSU lideri geçen yıl sosyal medya platformunda 500 bin takipçi barajını aştığında, çekiliş yaparak takipçileri arasından seçilen kişilerle kebap yedi, ayrıca ‘Söder Kebab’ logolu tişörtler hediye etti. CSU’nun Söder Kebab markasıyla ne yapacağı açıklık kazanmadı, ancak partinin hediyelikleri arasında ‘Söder Kebab’ tişörtleri ve kapşonlu sweatshirtler satışa çıkarıldı.

#Alman Siyaset#Markus Söder#CSU

