Alman parlamentosunda bakana koronavirüs tacizi

Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün, salgın önlemleri karşıtı binlerce kişi parlamento yakınlarında gösteri yaparken, bazı göstericiler binaya girerek bakan ve milletvekillerini taciz etti. Çoğunluğu aşırı sağ ve komplo teorisi savunucularından oluşan korona önlemleri karşıtı göstericiler, daha önceki bir gösteride ellerinde eski imparatorluk bayraklarıyla parlamentoya hücum etmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı. Polis böyle bir durumun tekrarlanmaması için çarşamba günkü gösterilerde parlamentoyu kordon altına aldı ve göstericilerin binaya yaklaşmalarına engel oldu. Ancak bu sefer, aşırı sağcı ana muhalefet partisi Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekillerinin bazı göstericileri ziyaretçi listesinden parlamentoya sızdırdığı ortaya çıktı.

BASKI KURMAK İSTEDİ

Mecliste, korona önlemlerine yasal zemin hazırlayan bir yasanın onaylandığı sırada ziyaretçi rolünde parlamentoya giren göstericiler bakan ve vekiller üzerinde baskı kurmak istedi.

Bir kadın protestocu, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’i koridorda sıkıştırıp hakaret etti ve aynı zamanda cep telefonuyla da videoya çekti. AfD’nin hedefinin, göstericileri içeri alarak milletvekillerini korkutmak olduğu ileri sürüldü.

‘SONUÇLARI OLUR’

Olay parlamentoda sert tepkilere yol açtı. Hür Demokratik Parti (FDP) meclis grubundan Marco Buschmann, “Eğer AfD milletvekillerinin meclise baskı amacıyla yetkisi olmayan kişileri içeri aldığı doğruysa, bunun sonuçları olur” dedi. Yeşiller meclis grubundan Britta Hasselmann da, “Demokrasimizi ve parlamentoyu demokrasi düşmanlarına karşı savunmak zorunda kalmış olmamız korkunç bir gelişme” açıklamasını yaptı.

AFD: BİLGİMİZ YOK

AfD grubundan Bernd Baumann ise göstericilerin kendileri tarafından içeri alındığı konusunda ellerinde bir bilgi olmadığını savundu, “Ancak bazı milletvekillerinin ziyaretçi listesine yazdırdığı kişiler iç yönetmeliğe aykırı hareket ettiyse, bunun üzerine gideriz” diye konuştu. Alman televizyon kanalı ARD’nin araştırmasına göre de parlamento koridorlarında milletvekillerini taciz edenler AfD ziyaretçi listesinden içeri girdi. AfD, salgınla mücadelede hükümetin yetkilerini arttıran yeni yasayı, 1933 yılında Hitler hükümetine geniş yetkiler veren yasa ile kıyaslıyor.