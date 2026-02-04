Alman ordusuna limanda şok: Savaş gemilerine sabotaj düzenlendi... 1 Rumen ve 1 Yunan vatandaşına gözaltı

Haberin Devamı

Almanya’da Hamburg Polisi (Staatsschutz) ile Federal Başsavcılık, Alman Donanması’na ait korvetlere sabotaj yapıldığı iddiasıyla biri Rumen, diğeri Yunan uyruklu iki işçiyi gözaltına aldı.

Hamburg Limanı’nda görev yapan 37 yaşındaki Rumen ve 54 yaşındaki Yunanistan vatandaşı şüphelilerin, Alman Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinde kasıtlı sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Operasyonların Hamburg’da ve Yunanistan’daki bir köyde eş zamanlı olarak yapıldığı, şüphelilere ait Hamburg, Romanya ve Yunanistan’daki adreslerde aramalar gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturmanın, sınır aşan organize suçlarla mücadeleden sorumlu Eurojust koordinasyonunda Lahey merkezli yürütüldüğü belirtildi.

MOTORLARA 20 KİLOGRAM AŞINDIRICI MADDE DÖKÜLDÜ

Federal Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler, 2025 yılı içerisinde Hamburg Limanı’ndaki bir tersanede bulunan ve Alman Silahlı Kuvvetleri için inşa edilen birkaç donanma gemisine müdahalede bulundu.

Şüphelilerin, bazı eylemleri tek başlarına, bazılarını ise birlikte gerçekleştirdiği, bir geminin motor bloğuna 20 kilogramdan fazla aşındırıcı kum (strahlkies) döktükleri ifade edildi. Olay, Korvet “Emden”in ocak ayı ortasında Kiel’e doğru ilk seyrine çıkmadan önce yapılan kontrol sırasında fark edildi.

ELEKTRONİK SİSTEMLER SABOTE EDİLDİ, YANGIN TEHLİKESİ ATLATILDI

Soruşturma kapsamında, bazı gemilerde tatlı su hatlarının delindiği, yakıt tankı kapaklarının çıkarıldığı ve gemi elektroniğine ait emniyet sigortalarının devre dışı bırakıldığı tespit edildi.

Yüksek teknolojiye sahip “Köln” korvetinin tamamen elektriksiz bırakıldığı, bir elektronik parçanın duman çıkarmaya başladığı bildirildi. BILD gazetesine göre, bir çalışan tesadüfen dumanı fark ederek olası bir yangını önledi.

“ALMANYA’NIN GÜVENLİĞİ VE ORDUNUN CAYDIRICILIĞI TEHLİKEYE ATABİLİR”

Federal Başsavcılık, sabotaj eylemlerinin gemilerde ciddi hasara yol açabileceğini veya seferlerin gecikmesine neden olabileceğini belirterek, bu durumun Almanya’nın güvenliğini ve ordunun operasyonel kapasitesini tehlikeye atabileceğini vurguladı.

Ele geçirilen delillerin incelenmeye devam ettiği, soruşturmanın en kritik aşamalarından birinin de sabotajın arkasında olası bir talimat verici veya organizatör bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması olduğu kaydedildi.

KORVETLER 2017’DE SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Korvet “Emden”, Mayıs 2024’te Blohm + Voss tersanesinde denize indirildi ve ocak 2025’te ilk uzun deneme seyrini gerçekleştirdi. Gemi, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin 2017 yılında yaklaşık 2 milyar euro bedelle sipariş ettiği beş adet K130 sınıfı yeni korvetten biri.

Gemilerin Rostock’taki Hohe Düne Deniz Üssü’nde konuşlandırılması, teknik bakımının ise Kiel’de yapılması planlanıyor. Korvetlerin temel görevinin Baltık Denizi’nde deniz güvenliği ve gözetleme faaliyetlerini artırmak olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER BOYA İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Yunan polis ve güvenlik kaynaklarına göre, 54 yaşındaki Yunan vatandaşı, Almanya’nın talebi üzerine çıkarılan tutuklama emri kapsamında Yunanistan’ın kuzeyindeki evinde gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramalarda altı cep telefonu, üç USB bellek, bir SIM kart, bir sabit disk ve 19 banka hesabına ilişkin belgelere el konulduğu aktarıldı.

Yunan mahkeme belgelerine göre şüpheliler, Haziran 2025’te “Köln” korvetinde boya işi yapmak üzere görevlendirildi. Bu süreçte geminin kontrol panelini manuel olarak kapattıkları, elektriği kestikleri ve yangın riskine neden oldukları iddia edildi.

RUSYA ŞÜPHESİ SORUSU YANITSIZ KALDI

Almanya Savunma Bakanlığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yapmazken soruşturmayı yürüten Hamburg Başsavcılığı Sözcüsü, olayda Rusya’nın rolü olup olmadığına dair soruya yanıt vermekten kaçındı.

Avrupalı siyasi liderler ve askeri yetkililer, Rusya’yı 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden önce ve sonra Avrupa genelinde sabotaj, casusluk ve hibrit savaş faaliyetleri yürütmekle suçlamıştı. Kremlin ise bu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirerek reddetmişti.