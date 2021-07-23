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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.07.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi!

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Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi!

Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden muhabirin üzerine çamur sürüp, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yapmaya çalıştığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerin ortaya çıkması ile muhabirin işine son verildi.

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  • Son dakika... Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi
  • Son dakika... Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi
  • Son dakika... Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi
  • Son dakika... Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Avrupa’nın batısını etkisi altına şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel yüzlerce cana mal oldu.

Selden en çok etkilenen ülke olan Almnaya ise bir taraftan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da bir skandal ile çalkalanıyor.

Zira afet bölgesine giden RTL muhabiri Susanna Ohlen'in görüntüleri ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

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Susanna Ohlen, sel felaketinin yaşandığı bölgede yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı.

Ancak haberinin inandırcılığını artırmak için üzerine çamur süren Ohlen'in bilmediği bir şey vardı. O da bu anların saniye saniye görüntülendiğiydi.

Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Ohlen’in yayın öncesi ayaklarına çamur sürdüğü anlar yer aldı.

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Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler sonrası kanal yönetimi harekete geçti.

2008’den bu yana RTL’de görev yapan Ohlen'in işine son verildiği açıklandı.

 

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