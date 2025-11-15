Alman Meclisinde şüpheli USB alarmı

Haberin Devamı

Alman Federal Meclisinde güvenlik ihlali yaşandı. Milletvekillerine şüpheli mektuplar ve USB bellekler gönderilmesi üzerine Meclis Polisi alarma geçti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre bu hafta içinde farklı partilerden bazı milletvekillerine ulaştırılmak üzere İngilizce ön yazılı bir mektup ile USB belleklerin olduğu paketler gönderildi.

Söz konusu olayın ardından harekete geçen Meclis Polisi, tüm parti gruplarının yönetimlerine elektronik posta ile uyarıda bulundu.

Uyarı yazısında, "Alman Federal Meclisinde bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve bir USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Söz konusu postaların ulaştığı alıcıların USB bellekleri bilgisayarlara bağlamamaları gerekmektedir" denildi.

Meclis Polisi, söz konusu belleklerin ayrı bir zarf içinde kendilerine ulaştırılmasını istedi. Uyarı yazısından sonra parlamento grup yönetimleri, tüm milletvekillerini ve personellerini şüpheli mektuplar ve USB bellekler konusunda bilgilendirdi ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Meclisi Polisi ve parlamento grupları, mektupların ve USB belleklerin içeriğine ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

Bazı milletvekillerinin ise söz konusu USB bellekleri güvenlik talimatlarına uygun olarak imha ettiği belirtildi. Ancak 630 üyesi bulunan Alman Meclisinde kaç milletvekiline şüpheli mektup ve USB bellek gönderildiği henüz bilinmiyor.

Meclis Polisinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.