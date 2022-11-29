Alman meclisinde paltolu, atkılı

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Bild gazetesi, geçtiğimiz hafta bazı milletvekillerinin atkılarla ve kalın giysilerle meclise geldiğine dikkat çekip, Federal Meclis’in yeteri kadar ısıtılmamış olabileceğini yazdı.

SİYASİLER DONUYOR MU

“Politikacılarımız donuyor” başlığı ile verilen haberde eski Tarım Bakanı Renate Künast (66, Yeşiller) İmar Bakanı Klara Geywitz (46, SPD) ve Aile Bakanı Lisa Paus’un atkılarla mecliste oturduğunu yazdı.

EN FAZLA 19 DERECE

Almanya’da Enerji Tasarruf Planı, Federal Meclis ofisleri ve genel kurul salonu da dahil olmak üzere, kamuya ait çalışma salonlarındaki hava sıcaklığının en fazla 19 dereceye kadar ısıtılabileceğini öngörüyor. Öte yandan geçen hafta Federal Meclis’e ait bir binanın soğuk olduğu yönünde şikâyetler geldiği belirtildi. Binanın ısıtma sisteminde bir arıza çıktığı ancak sonradan tamir edildiği kaydedildi.