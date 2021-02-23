Alman koalisyonunda korona çatlağı
Pandemi Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Başbakan Angela Merkel’in Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) birbirine düşürdü.
SPD Eşbaşkanı Norbert Walter-Borjans, COVID-19’a karşı hayata geçirilen kısıtlamaların ‘insanları bıktırdığının’ belirterek, Başbakan Angela Merkel’in katı tutumuna ateş püskürdü. Her hafta yeni kısıtlamalar getirmek yerine halkın beklentisi doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini söyleyen Walter-Borjans, “Başbakan Merkel, önümüzü görebileceğimiz şekilde kademeli bir gevşeme planını bizlere sunmalı” diye konuştu. Almanya’da 26 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Başbakan Merkel, seçimlerde yarışmayacağını uzun süre önce ilan etmişti.