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Dünya
BERLİN
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alman koalisyonunda korona çatlağı

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Alman koalisyonunda korona çatlağı
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Pandemi Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Başbakan Angela Merkel’in Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’yi (SPD) birbirine düşürdü.

SPD Eşbaşkanı Norbert Walter-Borjans, COVID-19’a karşı hayata geçirilen kısıtlamaların ‘insanları bıktırdığının’ belirterek, Başbakan Angela Merkel’in katı tutumuna ateş püskürdü. Her hafta yeni kısıtlamalar getirmek yerine halkın beklentisi doğrultusunda adımlar atılması gerektiğini söyleyen Walter-Borjans, “Başbakan Merkel, önümüzü görebileceğimiz şekilde kademeli bir gevşeme planını bizlere sunmalı” diye konuştu. Almanya’da 26 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Başbakan Merkel, seçimlerde yarışmayacağını uzun süre önce ilan etmişti.

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