Alman istihbaratı: ‘Rusya, NATO’yu parçalama peşinde’

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Berlin’de katıldığı bir etkinlikte, Moskova’nın Avrupa’ya yönelik ciddi savaş planları üzerinde çalıştığını söyleyen Kahl, “Rusya’nın hedefi Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına almak. Bunun için ilk önce NATO ittifakını parçalamak isteyecek” dedi. Rusya’nın 2030 yılına kadar askeri kapasitesini arttırarak ardından Kuzey Denizi’nde Norveç’e ait Spitsbergen adasına çıkarma yapma veya Rus azınlığı bahane ederek Baltık cumhuriyetlerinden birine saldırma yoluna gideceğini iddia eden Kahl, “Bunu yaparken Rusya’nın amacı NATO’nun 5’inci maddesini test etmek. Saldırıya uğrayan ülkeye diğerlerinin yardıma gitmemesi durumunda Rusya, NATO’yu bölme hedefine ulaşmış olacak. Ardından geride kalan Avrupa ülkelerini tehdit ve şantajla ele geçirme aşamasını başlatacak. Bizi provokasyonlar dolu yıllar bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.