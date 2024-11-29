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Alman istihbaratı: ‘Rusya, NATO’yu parçalama peşinde’

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#Almanya#Rusya#NATO
Alman istihbaratı: ‘Rusya, NATO’yu parçalama peşinde’
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya’nın 2030 yılında Avrupa’ya saldırma planları yaptığını öne sürdü.

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Berlin’de katıldığı bir etkinlikte, Moskova’nın Avrupa’ya yönelik ciddi savaş planları üzerinde çalıştığını söyleyen Kahl, “Rusya’nın hedefi Avrupa’nın büyük bölümünü etkisi altına almak. Bunun için ilk önce NATO ittifakını parçalamak isteyecek” dedi. Rusya’nın 2030 yılına kadar askeri kapasitesini arttırarak ardından Kuzey Denizi’nde Norveç’e ait Spitsbergen adasına çıkarma yapma veya Rus azınlığı bahane ederek Baltık cumhuriyetlerinden birine saldırma yoluna gideceğini iddia eden Kahl, “Bunu yaparken Rusya’nın amacı NATO’nun 5’inci maddesini test etmek. Saldırıya uğrayan ülkeye diğerlerinin yardıma gitmemesi durumunda Rusya, NATO’yu bölme hedefine ulaşmış olacak. Ardından geride kalan Avrupa ülkelerini tehdit ve şantajla ele geçirme aşamasını başlatacak. Bizi provokasyonlar dolu yıllar bekliyor” değerlendirmesinde bulundu. 

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#Almanya#Rusya#NATO

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