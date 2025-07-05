Alman istihbaratı: ‘Ruslar cephede kimyasal kullanıyor’

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Alman medyasına yapılan açıklamada Rusya’nın son aylarda cephede üstünlük sağlamak için göz yaşartıcı biber gazı ve insanın akciğerlerini etkileyen Klorpikrin gazı kullanmaya başladığı belirtildi. İki kimyasal maddenin insanı öldüren kimyasallar olmamasına rağmen Cenevre anlaşmasıyla yasaklandığı vurgulandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı daha önce Rusya’nın savaşta 7 bin defa kimyasal içerikli top mermisi kullandığını dile getirmişti. Kimyasal gazın yayılmasıyla korunaklı mevzilerini terk etmek zorunda kalan Ukrayna askerlerinin kolay hedef yapıldığı vurgulanmıştı. Klorpikrin zehirleyici gaz ilk defa Birinci Dünya Savaşında kullanılmıştı.

MOSKOVA’DA ESRARENGİZ ÖLÜM

Rusya’nın başkenti Moskova’da önceki gece esrarengiz bir ölüm vakası kaydedildi. Rusya’nın dünyaya ihraç ettiği tüm petrolün bilançosunu tutan ve kontrolünü gerçekleştiren devlet şirketi “Transneft” Başkan Yardımcısı Andrey Badalov evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Badalov’un ani ölümüyle ilgili olay yerinde incelemeler yapan polis, üst düzey yöneticinin intihar etmiş olabileceği şıkkını ön plana çıkardı. Ancak 17’nci kattan düşen Badalov’un aslında aynı binanın 10’uncu katında yaşadığı iddiası soru işaretlerine neden oldu. Andrey Badalov’un ayrıca eşine hitaben bir not bıraktığı söylendi. Ukrayna savaşının başladığı tarihten günümüze Rusya’da petrol ve doğalgaz sektörüyle ilgili Lukoil ve Gazprom gibi bir dizi şirketten üst düzey yöneticiler esrarengiz kazalarda hayatını kaybetmişti.

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