Alman istihbaratı 'gamer' avına çıktı: Putin'e karşı siber ordu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Almanya'nın dış istihbarat servisi Bundesnachrichtendienst (BND), Rusya'nın siber saldırıları ve hibrit savaş faaliyetlerine karşı yeni bir döneme hazırlanıyor.

İngiltere'nin MI6'sına denk gelen teşkilat, siber yetenekleri güçlü gençleri bünyesine katmak için dünyanın en büyük video oyun festivallerinden Gamescom 2026'da özel bir işe alım kampanyası düzenleyecek.

BND'DEN OYUNCULARA ÖZEL İŞE ALIM KAMPANYASI

BND, Köln'de düzenlenecek Gamescom 2026'da oyuncularla buluşacak. İstihbarat teşkilatının festivalde kuracağı stantta, kendi geliştirdiği "BND Legends" adlı casusluk ve siber saldırı temalı video oyunu da ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

İstihbarat kaynaklarına göre BND'nin kriterlerine uyan oyuncular, siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı becerilerini ölçen beş aşamalı bir mücadeleye davet edilecek. Başarılı adaylar, teşkilatın yeni nesil siber operasyonlarında görev almak üzere değerlendirilecek.

Haberin Devamı

BND yetkilileri, oyuncuların sahip olduğu teknolojiye yatkınlık, farklı rollere uyum sağlama, görev tamamlama ve hedefe ulaşana kadar pes etmeme gibi özelliklerin istihbarat operasyonları için aranan yeteneklerle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtiyor.

BND Sözcüsü Julia Linner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncular ile aradığımız kilit yetenekler arasında önemli bir örtüşme görüyoruz: teknolojiye yatkınlar, farklı roller üstlenmekten, görevleri tamamlamaktan ve başarılı olana kadar azim göstermekten keyif alıyorlar" dedi.

Linner, işe alınacak yeni personelin yasal değişikliklerle şekillenecek "yeni BND" bünyesinde görev yapacağını belirtti.

RUSYA'YA KARŞI "HACK BACK" DÖNEMİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki kabine, kısa süre önce BND'nin yetkilerini genişleten kapsamlı bir reform paketini onayladı. Düzenlemelerle BND ajanlarına görev silahı kullanma ve yurt dışında sabotaj operasyonları yürütme konusunda yeni yetkiler verilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Ancak reformun en dikkat çekici başlıklarından biri, Rusya'nın siber saldırılarına doğrudan karşılık verilmesine olanak sağlayacak "karşı saldırı" yetkisi oldu. Yeni dönemde Alman istihbaratının Rusya'nın istihbarat veri tabanlarına veya silah üretim ağlarına sızarak saldırılara misilleme yapması gündeme gelebilecek.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinin ardından Moskova kaynaklı olduğu öne sürülen çok sayıda siber saldırının hedefi oldu. Mart 2024'te Rusya'nın, Alman hava kuvvetlerinin üst düzey subaylarının Ukrayna'daki askeri stratejileri görüştüğü gizli bir ses kaydını ele geçirdiği iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Berlin ayrıca Rusya'nın Alman savunma sanayisi yöneticilerine yönelik suikast planları hazırladığı, Ukrayna'ya malzeme sağlayan fabrikaları hedef aldığı ve Alman havaalanlarına bomba yerleştirmeyi planladığı yönündeki iddiaları da araştırıyor.

BND'NİN YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

1956'da kurulan BND, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın geçmişindeki Gestapo ve SS gibi istihbarat yapılanmalarından ayrışması amacıyla daha sınırlı bir "gözlemci" rolüyle tasarlanmıştı.

Ancak son yıllarda BND yetkilileri, özellikle Rusya'nın Avrupa için oluşturduğu güvenlik tehdidi nedeniyle bu kısıtlamaların günümüz şartlarında yetersiz kaldığını savunuyor.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de reformların Almanya'ya nihayet "gerçek bir istihbarat servisi" kazandıracağını ifade etti.

Haberin Devamı

Berlin yönetimi, yeni düzenlemelerle BND'yi daha operasyonel ve teknolojik açıdan güçlü bir istihbarat teşkilatına dönüştürmeyi hedefliyor.

"BND LEGENDS" İLE CASUSLUK SINAVI

BND'nin Gamescom'da tanıtacağı "BND Legends" adlı oyun, teşkilatın genç teknoloji meraklılarına ulaşma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Oyun, siber güvenlik ve gizlilik temaları üzerine kurulurken, festivalde adayların teknik becerilerinin de sınanması planlanıyor.

BND'nin yeni işe alım stratejisi, Rusya'nın Almanya'ya yönelik olduğu öne sürülen siber saldırılar ve hibrit savaş faaliyetlerine karşı daha genç ve teknoloji odaklı bir kadro oluşturma hedefi taşıyor.

Haberin Devamı

REFORMLARA ALMANYA'DA TEPKİLER DE VAR

BND'nin yetkilerinin genişletilmesi Almanya'da tartışmaları da beraberinde getirdi. Sol Parti (Die Linke) ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesine tepki gösterdi.

Die Linke milletvekili Ulrich Thoden, istihbarat servisleri üzerindeki denetim mekanizmalarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İstihbarat servisleri üzerindeki denetim ve dengeleme mekanizmaları, tarihimizden ve özellikle de Gestapo tecrübesinden almamız gereken acı bir derstir."

Yeni düzenlemelerle BND'nin operasyonel kapasitesi önemli ölçüde artırılmak istense de teşkilata James Bond filmlerini andıran sınırsız bir "öldürme yetkisi" verilmesi söz konusu değil.