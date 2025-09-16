Alman iç istihbaratının başına Türk başkan

Haberin Devamı

CDU/CSU ve SPD Federal Meclis Grupları, geçen yıl sonlarına doğru görevi bırakan BfV Başkanı Thomas Haldenwang’in yerine Sinan Selen’in getirilmesine karar verdi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, CSU’lu Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, BfV çalışanlarına Sinan Selen’in başkanlığa atanacağını yazılı olarak duyurdu.

CASUSLUKLA MÜCADELE

Çarşamba günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararla Sinan Selen’in BfV başkanlığının resmileşeceğine dikkat çekildi. CDU dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, Selen’in böyle bir göreve getirilmesini “şahane bir seçim” olarak değerlendirirken, SPD’li Ralf Stegner de, “Demokrasiye tehdidin artmakta olduğu bir dönemde Anayasa Koruma Teşkilatı’nın başına getirilecek en doğru kişi” değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası terörizm uzmanı olan Selen’i yeni görevinde özellikle casusluğa karşı mücadelenin beklediğine de dikkat çekildi. Rusya’nın siber saldırı ve casusluğu artırdığı, Çin ve İran adına casusluk yapanların sayısının son dönemlerde arttığı da belirtildi. Selen’in 4 binin üzerinde kişinin görev yaptığı teşkilatı başarıyla yöneteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İSTANBUL DOĞUMLU, ALMANYA’DA BÜYÜDÜ

Sinan Selen 1972 İstanbul doğumlu. Babası Işık Selen Almanya’nın Sesi (Deutsche Welle) radyosundan Türkçe yayınları için muhabir olarak çalıma teklifi alınca, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Köln kentine geldi. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Selen, 2000 yılında Federal Kriminal Dairesi (BKA) Devlet Güvenliği bölümümde çalışmaya başladı. 2009’da da Federal Polis Teşkilatı’na geçti. 2012 Federal İçişleri Bakanlığı’na geri dönerek Kamu Güvenliği ve Terörizmle Mücadele birimlerinde görev üstlendi. 2019’da da BfV Başkan Yardımcısı olmadan önce bir süre Alman turizm şirketlerinden TUI’de güvenlik sorumlusu olarak görev yaptı. Eski Başkan Thomas Haldenwang’ın istifasından sonra da 13 Kasım 2024’ten beri Silke Willems ile birlikte BfV’yi geçici olarak yönetmekteydi.